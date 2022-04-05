Отмена обязательной выдачи бумажных чеков: как это будет выглядеть на практике?

По задумке Минпромторга, торговым точкам можно дать право предоставлять чеки только по требованию — в бумажном или электронном виде.

Причины инициативы — резкий рост цен на бумагу для кассовых лент. Повышение цены приведет к дополнительным тратам торговли в 30 млрд рублей ежегодно. И конечно, ритейлеры заложат это все в цену товаров, а инфляция сейчас и так на высоком уровне.

Как это все может выглядеть со стороны потребителя?

Пока что окончательное решение не принято, также не подготовлен законопроект с четкими формулировками. Но некоторые предположения можно сделать уже сейчас.

Непонятно, можно ли будет при желании получить бумажный чек

У нас полно пожилых людей, которые не пользуются смартфонами и компьютерами, а таким покупателям ведь тоже нужны чеки. Думаю, что опцию с бумажным чеком по требованию все-таки оставят, чтобы не вызвать недовольство некоторой части населения.

В электронном виде чек можно получать по почте или в приложении магазина

Например, в приложении «Пятерочки» или «Ашана». Но для этого надо идентифицировать покупателя, который зарегистрировался в программе лояльности или в приложении. То есть это возможно при предъявлении бонусной карты, например.

Если человек покупает без карты, с трудом представляю, куда ему направят чек и как будут брать контакты для отправки. Не записывать же e-mail на кассе — этак у нас очереди вырастут в 5 раз.

Оплата на QR-кодам

С учетом любви российского бизнеса к QR-кодам, можно ожидать такой вариант: на кассе клиенту будут показывать QR-код и человек сможет его при желании сканировать и получать чек.

Это можно делать без карты лояльности, но потребуется смартфон. А вдруг у человека — кнопочный аппарат или же есть смартфон, но он разрядился.

Синхронизация с ФНС

При оплате по карте можно ожидать какую-то синхронизацию и привязку карты к внутренней системе ФНС. Уже сейчас можно посмотреть чеки по некоторым покупкам в системе «Мои чеки онлайн».

Вот тут можете сами проверить. Пока что передаются чеки только отдельных партнеров. Например, там можно увидеть чеки МТС, Яндекс.Такси, Сбер.Еаптеки и некоторых других сервисов.

По идее можно в систему интегрировать и обычные оффлайн-магазины. Но идентифицировать человека можно будет по карте или по электронной почте в случае-онлайн заказа. При оплате наличными в оффлайн-магазине, мне кажется, сложно встроить вариант получения любого электронного чека.

UPD: моя читательница поделилась информацией об ещё одном варианте выдачи чека. Подписчица работает в крупной сети одежды. Сотрудникам сообщили, что чеки скоро будут выдаваться так: на кассе человек называет номер телефона, туда приходит смс с чеком (скорее всего, ссылка на чек).