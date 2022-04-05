В компанию пришел запрос от силовиков? Не спешите предоставлять документы

Что делать, если в компанию пришел запрос? Всегда ли нужно предоставлять документацию? Как грамотно отказать силовикам? Давайте по порядку.

Запрос может называться по-разному: «о предоставлении информации», «о предоставлении сведений», «об оказании содействия». Однако цель его одна — получить документацию и информацию, которую в последующем использовать как доказательство в рамках уголовного преследования.

Одним из несомненных плюсов такого запроса для силовиков является то, что компания сама отдает интересующую информацию, да еще и заверенную надлежащим образом.

Всегда ли запрос правоохранителей законен?

Запросы могут поступать из МВД, Следственного комитета, ФСБ в рамках доследственной проверки или расследования уголовного дела, а также прокуратуры в рамках прокурорской проверки.

Зачастую руководство компании не подозревает о том, что требования силовиков могут быть незаконными, а значит необязательными к исполнению. Мало кто знает, что ответственности за отказ в предоставлении сведений по незаконному запросу не предусмотрено.

Критерии законности запроса

Чтобы признать запрос об истребовании документации законным, необходимо одновременное соблюдение трех критериев:

Правомерность. Обоснованность. Мотивированность.

Правомерность

Этот критерий означает, что в запросе должна быть указана норма права, предоставляющая полномочия отправителю запроса истребовать документы:

для сотрудников МВД это п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции;

для сотрудников СК — п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона о Следственном комитете;

для сотрудников ФСБ — п. «м» ч. 1 ст. 13 Закона о ФСБ;

для сотрудников прокуратуры — ч. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре.

Часто, в качестве правового основания можно встретить нормы Закона об ОРД (оперативно-розыскной деятельности), например, ст.ст.2,6,7,15. Однако они не предоставляют прав на истребование документации.

Указание на «оперативную или следственную необходимость», «осуществление функций по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений» также не наделяет правоохранителей правом запрашивать у компании сведения.

Обоснованность

Помимо правовой нормы, предоставляющей право на истребование документации, в запросе также должно быть указано и основание для реализации такого права.

Согласно ст. 13 Закона о полиции, не все сотрудники полиции имеют право истребовать документы, а только те, в производстве которых находятся материалы доследственных проверок или расследуемые уголовные дела. Соответственно, в запросе, помимо нормы права, должна содержаться информация о наличии оснований:

номер материала доследственной проверки — номер КУСП (книга учета сообщений о преступлениях);

номер уголовного дела.

Если такой информации в запросе не содержится, то запрос, направленный в адрес компании, является необоснованным, а, следовательно, незаконным.

Мотивированность

Мы уже выяснили, что не все сотрудники правоохранительных органов могут истребовать документы, а только те, в производстве которых находятся материалы проверок или уголовные дела. Но любой ли материал проверки или уголовное дело дают право истребовать документы именно в вашей компании?

Согласно ст. 13 Закона о полиции и ст. 7 УПК решения должностных лиц правоохранительных органов должны быть мотивированными, а значит в них должно быть указано каким образом истребуемая документация относится к предмету проверки или расследуемого уголовного дела.

Соответственно, помимо нормы права и номера материала проверки, в запросе должна быть приведена информация о предмете проверки — фактах, в связи с которыми проводится проверка и как истребуемая документация относится к данным фактам.

Общие формулировки, например, «возможное нарушение действующего законодательства РФ», не в счет — они не позволяют составить представление о предмете проверки.

В том случае, если в запросе отсутствует надлежащие норма права, основание или мотивировка требований, он является незаконным, а, следовательно, компания вправе не предоставлять истребуемую информацию и документацию и не может быть подвергнута за это ответственности по ст.17.7 и 19.7 КоАП.

Алгоритм действий при получении запроса о предоставлении документации

Если в вашу организацию поступил запрос из правоохранительных органов, проведите его правовую экспертизу. Помните, запрос должен быть:

правомерным — содержать норму, позволяющую правоохранителю запрашивать документацию и информацию;

обоснованным — содержать номер КУСП или уголовного дела;

мотивированным — содержать конкретные факты, в связи с которыми проводится проверка или расследуется уголовное дело, а также сведения о том, каким образом запрашиваемая информация связана с предметом данной проверки или расследуемого уголовного дела.

В подавляющем большинстве случаев запросы из правоохранительных органов не отвечают критериям обоснованности и мотивированности, а потому следует внимательно изучить полученный документ. Выявите несоответствия и направьте правоохранителям встречный запрос, в котором перечислите все обнаруженные нарушения. Попросите оформить запрос надлежащим образом.

Помните, что, во-первых, документы — это критичные сведения и их предоставление существенно повышает вероятность возбуждения уголовного дела. А во-вторых, решение предоставить документы в ответ на незаконный запрос, может накладывать определенную ответственность и на лицо, принявшее такое решение, если это повлечет причинение вреда.

Получение запроса из полиции, несомненно, является сигналом того, что компания попала в поле зрения правоохранителей.

Приведенный в настоящей статье перечень рекомендаций послужит хорошим ориентиром для руководства компании при оценке законности поступившего запроса, однако все возможные случаи и формулировки, которые используют правоохранители, предугадать невозможно.

Даже в случае наличия всех критериев законности, возможно, будут иные основания для отказа в предоставлении документации, например, введение в компании режима коммерческой тайны.

Для снижения как персональных рисков, так и рисков для компании в целом, рекомендуем обращаться за экспертизой поступающих запросов к специалистам в области экономических преступлений и, по возможности, направлять ответы на запросы от имени таких специалистов.

Если в запросе указаны конкретные сделки, то мало просто не ответить на запрос, ведь сотрудники правоохранительных органов могут изъять интересующие их документы у ваших контрагентов, в ИФНС, в крайнем случае — провести обыск или обследование у вас в офисе.

Поэтому помимо экспертизы запроса, нужно провести уголовно-правовой аудит сделок с контрагентами, указанными в запросе, на предмет наличия уголовных рисков, а при их выявлении озаботиться профилактикой уголовных рисков и формированием защитной позиции.