Цитата дня. Про нарушителей и оболочку

Например, у властей просят внести изменения в статью 146 НК, чтобы применить нулевую ставку НДС для приобретаемых товаров, которые в дальнейшем отправят на экспорт. На этот экспорт предлагают давать компаниям и ИП 90 дней. Нарушат — будут платить штраф и НДС.

При этом производитель товаров, которые должны экспортироваться, несет солидарную ответственность за то, что товары покинут территорию России.

Вот как прокомментировал инициативу управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин:

«Штрафы и необходимость уплаты налога — это санкции, когда через 90 дней возникнут основания для их применения к нарушителю, от него может остаться одна оболочка, а товары, которые он обещал отправить на внешний рынок, к тому моменту могут быть уже давно введены в оборот на внутреннем рынке».

Иными словами, меру нужно до конца продумать, иначе получится белое пятно при ее применении на практике.