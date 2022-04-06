Коммунальные услуги и счетчики: что изменилось в правилах оплаты

Пени не отменили, но ограничили

Правительство в рамках своих новых полномочий (напомним, что законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ ему предоставлено право определять особенности начисления платы за ЖКУ) приняло решение ограничить размер неустойки за коммунальные долги: 26 марта было подписано соответствующее постановление № 474.

Согласно ему, начиная с 28 февраля, пени на задолженность по оплате коммунальных услуг и капитального ремонта будут начисляться по ключевой ставке Центробанка, которая действовала по состоянию на 27 февраля этого года (т. е. 9,5%).

Эта мера была ожидаема, поскольку с 28 февраля ставка ЦБ выросла до 20%, что грозило резким увеличением размера неустоек для должников. А это значит, что им станет все сложнее расплачиваться по дальнейшим счетам — и в результате долг будет расти, как снежный ком.

С учетом новых правил, пени по-прежнему будут начислять до полного погашения задолженности (т. е. никакого моратория, увы, не будет). Но размер их теперь составит:

0,03% в день , начиная с 31-го дня после того, как наступил срок уплаты,

, начиная с 31-го дня после того, как наступил срок уплаты, и по 0,07% в день после того, как наступит 91-й день просрочки.

Это заметно меньше по сравнению с 0,07% и 0,15% соответственно, которые начислялись бы по ставке 20%.

Счетчики в рассрочку станут дешевле

Другой пункт упомянутого постановления № 474 посвящен оплате индивидуальных приборов учета в рассрочку. Некоторые СМИ представили это как нововведение и рассказали, что россиянам теперь позволят оплачивать счетчики частями.

Но, на самом деле, это вовсе не нововведение: закон уже давно предусматривает такую форму расчета с организациями, устанавливающими приборы учета.

Согласно ст. 13 Закона № 261-ФЗ договор на установку счетчика, заключаемый с собственником квартиры, жилого дома или садового, должен предусматривать условие об оплате равными частями в течение пяти лет. Если только сам собственник не изъявит желание оплатить все сразу или за меньший период рассрочки.

При этом в стоимость включаются проценты за рассрочку в размере ставки ЦБ РФ, действующей на день начисления. Эти проценты и были упомянуты в постановлении № 474: начиная с 28 февраля и до конца 2022 года они должны рассчитываться по ставке ЦБ по состоянию на 27 февраля (т. е. те же 9,5%).

Обращаем ваше внимание, что правило о рассрочке применяется сейчас к тем счетчикам, которые устанавливаются за счет собственников — т. е. ко всем, кроме счетчиков электроэнергии. Рассрочка распространяется как на стоимость самого счетчика, так и на услуги по его установке (письмо Минэкономразвития от 12.10.2011 № 22373-СВ/Д07).

Бумажные квитанции за ЖКУ признали обязательными

Верховный суд на днях разбирал спор между ТСЖ и Роспотребнадзором: жильцы многоквартирного дома пожаловались, что им не выставляют счета за коммунальные услуги в бумажном виде.

ТСЖ ссылалось на то, что вся информация о начислениях размещалась в информационной системе ГИС ЖКХ. Но Роспотребнадзор признал это нарушением прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об оказанных услугах и привлек ТСЖ к ответственности по ст. 14.8 КоАП.

ТСЖ обжаловало постановление в суд, но все инстанции, вплоть до Верховного суда, согласились с позицией Роспотребнадзора. Согласно Правилам оказания коммунальных услуг № 354 потребителям должны выставлять платежные документы не позднее 1-го числа следующего месяца. В них должны быть указаны объем оказанных услуг, стоимость и другие сведения.

При этом суды подтвердили, что закон не обязывает потребителей получать квитанции только в бумажном или только в электронном виде.

А размещение платежных сведений в ГИС ЖКХ не освобождает организацию от обязанности направлять жильцам квитанции на бумажных носителях, если только жильцы сами не выбрали для себя электронный вариант (АС Ставропольского края — дело № А63-13135/2020, Верховный суд — определение № 308-ЭС21-25003).