Малый бизнес

Молодым предпринимателям дадут гранты на развитие. Вышло постановление Правительства

На создание или развитие бизнеса молодым предпринимателям дадут гранты от государства. Вышло Постановление Правительства России от 19.03.2022 № 413, которое определяет условия этого вида господдержки.

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Зачем приняли постановление

Новую меру приняли, чтобы стимулировать развитие отечественного бизнеса и собственных разработок. Предполагается, что это поможет молодым предпринимателям со стартапами и выводом уже готовых проектов на более высокий уровень.

Раньше получить такие гранты могли только предприятия, реализующие социальные проекты.

Кто получит гранты

Чтобы получить грант, нужно быть предпринимателем в возрасте до 25 лет включительно. Каких-то дополнительных условий в постановлении кабмина не прописано.

Сколько денег дадут

Молодые индивидуальные предприниматели и учредители предприятий смогут получить от 100 000 до 500 000 рублей.

В исключительных случаях сумма составит до миллиона рублей.

Какие есть особые случаи

Если официальная деятельность предпринимателя ведется в Арктической зоне, то максимальная сумма гранта будет до 1 000 000 рублей.

Напомним, в Арктическую зону входят:

  • Мурманская область;
  • Ненецкий автономный округ;
  • Чукотский автономный округ;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ.

А еще части территорий следующих субъектов:

  • Республика Карелия;
  • Республика Коми;
  • Республика Саха (Якутия);
  • Красноярский край;
  • Архангельская область.

Когда начнут выдавать деньги

Пока конкретных сроков нет. Ориентировочно речь про лето 2022 года.

Выдавать гранты будут региональные власти, но четкий порядок выдачи пропишут в законах позже.

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