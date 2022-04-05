Молодым предпринимателям дадут гранты на развитие. Вышло постановление Правительства

Зачем приняли постановление
Новую меру приняли, чтобы стимулировать развитие отечественного бизнеса и собственных разработок. Предполагается, что это поможет молодым предпринимателям со стартапами и выводом уже готовых проектов на более высокий уровень.
Раньше получить такие гранты могли только предприятия, реализующие социальные проекты.
Кто получит гранты
Чтобы получить грант, нужно быть предпринимателем в возрасте до 25 лет включительно. Каких-то дополнительных условий в постановлении кабмина не прописано.
Сколько денег дадут
Молодые индивидуальные предприниматели и учредители предприятий смогут получить от 100 000 до 500 000 рублей.
В исключительных случаях сумма составит до миллиона рублей.
Какие есть особые случаи
Если официальная деятельность предпринимателя ведется в Арктической зоне, то максимальная сумма гранта будет до 1 000 000 рублей.
Напомним, в Арктическую зону входят:
- Мурманская область;
- Ненецкий автономный округ;
- Чукотский автономный округ;
- Ямало-Ненецкий автономный округ.
А еще части территорий следующих субъектов:
- Республика Карелия;
- Республика Коми;
- Республика Саха (Якутия);
- Красноярский край;
- Архангельская область.
Когда начнут выдавать деньги
Пока конкретных сроков нет. Ориентировочно речь про лето 2022 года.
Выдавать гранты будут региональные власти, но четкий порядок выдачи пропишут в законах позже.