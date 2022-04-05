Утвердили новые правила, по которым IT-специалистам дадут отсрочку от армии. Уже есть постановление Правительства

Какой документ смотретьПравительство РФ утвердило постановление от 28.03.2022 № 490.
В нем прописаны правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных IT-организаций и компаний.
Кто получит отсрочкуУсловия для отсрочки от армии такие:
- возраст молодого человека — до 27 лет;
- он официально трудоустроен и работает по полной ставке в течение не меньше чем 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва // либо же трудовой договор заключен не позднее одного года с даты окончания вуза;
- имеет профильное высшее образование.
Каким должно быть образование«Отсрочник» должен иметь диплом по одной из 75 специальностей, перечисленных в приложении к постановлению.
В частности, это математика, статистика, физика, прикладная информатика, компьютерная безопасность, авиастроение, проектирование и другие научно-производственные направления.
Кто сформирует спискиСама компания или организация будет формировать списки подходящих под условие работников.
Дальше их будут отправлять через портал Госуслуг в Минцифры.
Затем обобщенные списки из Минцифры отправят в Минобороны (не позднее чем за 30 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу).
Какие сведения указать в спискахВ списках необходимо указать (п. 3 Правил):
- ФИО (при наличии);
- год и место рождения;
- номер СНИЛС;
- наименование вуза (научной организации), дату окончания, наименование полученной специальности (направления подготовки), номер диплома об образовании;
- место работы, ИНН IT-организации;
- место жительства и военкомат, где сотрудник состоит на воинском учете.
В какие сроки надо представить спискиСдать сведения надо не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу (то есть ближайший дедлайн — до 1 мая 2022 года).
Тогда до 1 июня 2022 года станет известно, кому предоставили отсрочку от армии.