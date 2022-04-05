Утвердили новые правила, по которым IT-специалистам дадут отсрочку от армии. Уже есть постановление Правительства

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В нем прописаны правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных IT-организаций и компаний.

Кто получит отсрочку

Условия для отсрочки от армии такие:

возраст молодого человека — до 27 лет;

он официально трудоустроен и работает по полной ставке в течение не меньше чем 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва // либо же трудовой договор заключен не позднее одного года с даты окончания вуза;

имеет профильное высшее образование.

Каким должно быть образование

«Отсрочник» должен иметь диплом по одной из 75 специальностей, перечисленных в приложении к постановлению.

В частности, это математика, статистика, физика, прикладная информатика, компьютерная безопасность, авиастроение, проектирование и другие научно-производственные направления.

Кто сформирует списки

Сама компания или организация будет формировать списки подходящих под условие работников.

Дальше их будут отправлять через портал Госуслуг в Минцифры.

Затем обобщенные списки из Минцифры отправят в Минобороны (не позднее чем за 30 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу).

Какие сведения указать в списках

В списках необходимо указать (п. 3 Правил):

ФИО (при наличии);

год и место рождения;

номер СНИЛС;

наименование вуза (научной организации), дату окончания, наименование полученной специальности (направления подготовки), номер диплома об образовании;

место работы, ИНН IT-организации;

место жительства и военкомат, где сотрудник состоит на воинском учете.

В какие сроки надо представить списки

Сдать сведения надо не позднее чемдо начала очередного призыва на военную службу (то есть ближайший дедлайн —).

Тогда до 1 июня 2022 года станет известно, кому предоставили отсрочку от армии.