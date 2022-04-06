Как получить социальную субсидию от государства: разбираем на примере

Субсидия — денежные средства, предоставляемые физическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе, но на определенные цели. Например, нельзя потратить субсидию, полученную на улучшение жилищных условий, на отпуск. Расскажем на примере, как получить субсидию на оплату ЖКУ.

Кто выплачивает субсидии?

Субсидии выделяются из федерального, регионального и местного бюджета. Зависит это от программы, на основании которой происходит выделение денежных средств.

Какие существуют основные и популярные виды субсидий?

для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);

на покупку жилья;

на покупку автомобиля.

Субсидии могут выплачивать единовременно или ежемесячно (до тех пор, пока соблюдаются условия для осуществления выплаты).

Пример

Далее разберем пример субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг более подробно. Для этого локализуемся на Свердловской области (Екатеринбург).

Субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг являются мерами социальной поддержки. По общему правилу, это скидка на оплату соответствующих услуг или освобождение от их оплаты.

Обычно эта льгота предоставляется на региональном уровне.

При каком условии предоставляется субсидия?

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размер субсидий зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

В Свердловской области стандарт стоимости ЖКУ установлен постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2022 № 134-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2022 год».

Стандарт жилой площади — это то, сколько квадратных метров жилья должно приходиться на каждого члена семьи. Стандарт устанавливают власти конкретного региона самостоятельно. Если площадь жилья больше принятых в регионе нормативов, в субсидии могут отказать. В Свердловской области стандарт установлен Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 89-ОЗ.

Областной стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, устанавливается в следующем размере:

33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко проживающего человека; 22,5 квадратного метра общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из двух человек; 21 квадратный метр общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Кто имеет право на субсидии?

пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда;

члены жилищных кооперативов;

собственники жилых помещений.

Кому точно не предоставят субсидию?

Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.

Информацию о наличии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ уполномоченный орган получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Как будет рассчитываться субсидия?

Формулы для расчета субсидии закреплены в пунктах 23–26 постановления Правительства от 14.12.2005 № 761 (ред. от 28.07.2020) «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Выбор формулы зависит от величины среднедушевого дохода, а также от наличия/отсутствия иных льготы и мер социальной поддержки.

Куда обращаться за оформлением субсидии?

В Екатеринбурге субсидию можно оформить в МФЦ или ЦМУ, а также с помощью сайта Госуслуг. Решение о предоставлении субсидии примут в течение 10 рабочих дней.

Когда перечисляют субсидию?

Если документы поданы с 1 по 15 число, то субсидию начислят в этом же месяце. Если с 16 числа, то субсидия придет в следующем месяце.

Субсидию дают на 6 месяцев. Если необходимо получать субсидию дальше, документы подаются повторно.

Какие документы необходимо предоставить для оформления субсидии?