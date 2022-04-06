Малому бизнесу в сфере высоких технологий дадут льготные кредиты. Новые правила от Правительства

Правительство стимулирует малых и средних представителей высокотехнологичных отраслей развиваться, предоставляя льготные кредиты.

Законодательная база

В нем содержатся правила, по которым малые предприятия в сфере высоких технологий вправе получать кредиты по льготным ставкам на увеличение оборотов, развитие и расширение производств в 2022-2024 годах.

Сколько и как можно получить

Получить можно 500 млн рублей сроком на 3 года.

Банк-исполнитель — Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ставка по кредиту — максимум 3%. Остальную сумму процентов банку будет компенсировать государство через субсидии.

Кому дадут кредиты

Чтобы малое или среднее предприятие могло претендовать на получение льготного кредита, его сфера деятельности должна быть одной из шестнадцати приоритетных, перечисленных в Приложении № 5 к правилам.

Среди них:

искусственный интеллект;

квантовые вычисления, коммуникации, сенсоры;

мобильная связь пятого поколения;

перспективные космические системы;

распределенные реестры;

новые, в том числе возобновляемые, источники энергии;

генетические и биотехнологии, фармацевтика и другие.

Получатели субсидированных кредитов должны сохранить статус субъекта СМП и инновационное направление деятельности на протяжении всего периода кредитования. Следить за этим будет Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Помимо работы по высокотехнологичным направлениям к соискателю на получение льготного кредита предъявляются и другие требования, которые должны соблюдаться и в момент подписания кредитного договора и на период действия субсидии:

основная деятельность по ЕГРЮЛ на 1 января года, предшествующего году обращения за кредитом относится к перечисленным в Приложении № 5 к Правилам;

налоговое резидентство России;

наличие исключительных прав на продукты интеллектуальной собственности;

отсутствие льготных кредитов по Постановлениям Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 и от 05.12.2019 № 1598;

отсутствие уже выданного льготного кредита в рамках программы:

соискатель на субсидированный кредит не должен работать в финансовой сфере в рамках ч. 3 и 4 ст 14 209-ФЗ;

претендент на льготное кредитование — полностью российская или компания с участием иностранного капитала из офшорных зон менее 50%;

прямое или косвенное участие в уставном капитале другого предприятия, не относящегося к малому или среднему бизнесу, не более 25%;

заемщик не должен входить в группу компаний с выручкой по данным консолидированной отчетности более 2 млрд рублей.

Кроме того, претендовать на кредит по льготной ставке могут МСП, годовая выручка от продажи продукции которых по данным последней финансовой отчетности превысила 100 млн рублей, а темп роста выручки за последние три года — более 12 %.

Что нужно для получения кредита

Для получения субсидированного кредита заемщику нужно подать заявку в МСП Банк с приложением пакета документов. В их числе:

1. документы, подтверждающие инновационность и высокотехнологичность соискателя;

анкета в произвольной форме с описанием технологии, ее целей, преимуществ и перспектив;

выписка из ЕГРЮЛ;

список аффилированных лиц, а также документы, подтверждающие, что доля участия в компаниях, не относящихся к малым или средним, не больше четверти:

копии бухотчетности за последние 4 года;

копии документов, подтверждающих наличие интеллектуальной собственности;

2. документы, позволяющие оценить уровень инновационной активности;

3. экспертные заключения на продукт, полученные не более чем 5 лет назад;

4. отчеты и результаты передачи на НИОКР в отношении продукта;

5. выписки и письма о включении технологии в реестры инновационной, высокотехнологичной или иной продукции;

6. патент на продукцию;

7. письма, оферты, договоры о намерениях заказчика в отношении технологии;

8. маркетинговые исследования рынка в части производимой продукции;

9. копии договоров на выполнение НИОКР, по которым заемщик является исполнителем или заказчиком (если имеются).

Когда дадут кредит

Начало приема заявок намечено на апрель 2022 года.

Проверять, подходит ли компания под критерии отбора для выдачи льготных кредитов или нет, банк будет в течении 5 дней. О положительном решении субъект СМП узнает еще через 2 дня.

Параллельно СМП Банк направит в Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства проект кредитного договора с приложением документов, полученных от соискателя льготного кредита.

После этого у Корпорации есть 20 дней на оценку с привлечением экспертов и еще 2 рабочих дня, чтобы направить готовое заключение в банк.

Выдавать кредит или нет, банк решает в течение недели.

Итого от подачи заявки до получения кредита пройдет не больше 36 дней.