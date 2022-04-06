Цитата дня. Про крипту, из-за которой станет меньше налогов

Нужен запрет на обращение крипты в стране, считает первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. Мало того, в ЦБ говорят, что без запрета будут очень сильные риски — например, криптовалюта может заместить рубль. А дальше начнется кошмар, бюджет не досчитается налогов, бизнес уйдет в тень.

Вот как про это сказала Юдаева:

«В случае массового приобретения криптовалют гражданами их использование в качестве средства платежа представляется неизбежным. В этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами, расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений».

Кроме того, в ЦБ думают, что использовать крипту для обхода санкций практически невозможно.