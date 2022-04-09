Выплачиваем дивиденды. Налоговый и бухгалтерский учет

В законе об ООО нет дивидендов, но Налоговый кодекс называет дивидендами распределяемую между участниками прибыль. Поэтому мы тоже используем этот термин, для краткости.

Это сумма по строке 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса. Или же кредитовое сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». То есть это чистая прибыль как отчетного года, так и прошлых лет.

Решение в ООО принимает общее собрание его участников и оформляется оно протоколом общего собрания. Если же в обществе всего один участник, то оформляется решение единственного участника о выплате дивидендов.

Налоговый учет

Организация, которая платит дивиденды, — налоговый агент. Она должна удержать с налоги, перечислить их в бюджет и показать в отчетности.

С дивидендов, выплачиваемых физлицам удерживается НДФЛ, а с выплат юрлицам — налог на прибыль.

При этом неважно, какая система налогообложения у организации — получателя дивидендов.

Если ваша компания сама не получает дивиденды, налоговая база — вся сумма, причитающаяся участнику. Так, со 100 000 руб. начисленных дивидендов налог по ставке 13% — 13 000 руб.

Если ООО, распределяющее дивиденды, само получало дивиденды от других компаний, то налог на прибыль рассчитывается по формуле:

Н = К х Сн х (Д1-Д2), где: Н — сумма налога, подлежащего удержанию; К — отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика — получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией; Сн — налоговая ставка (13%), установленная п. 3 ст. 284 НК РФ; Д1 — общая сумма дивидендов, подлежащая распределению в пользу всех получателей; Д2 — общая сумма дивидендов, полученных от других организаций, акционером (участником) которых получатель является.

Приведенная формула используется для расчета налога, удерживаемого с выплат как юрлицам, так физлицам-резидентам.

Ставка налога на прибыль, применяемая в расчете, в общем случае составляет 13%, но есть и ставка 0% — по дивидендам, которые платятся материнской компании. На день принятия решения о выплате дивидендов она должна владеть как минимум 50% в уставном капитале ООО не менее 365 дней подряд (ст. 284 НК РФ). По НДФЛ у резидентов ставка 13% или 15% (при превышении 5 млн рублей).

При получении в расчете по формуле отрицательной суммы налога платить его в бюджет не надо, но и возмещения не будет.

Срок уплаты налога на прибыль с дивидендов — не позднее дня, следующего за днем выплаты (ст. 287 НК РФ).

Срок уплаты НДФЛ с дивидендов ООО — не позднее дня, следующего за днем выплаты (ст. 226 НК РФ).