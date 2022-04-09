Цитата дня. Про валютозамещение

Быстрее всех набирает силу юань, но у этого процесса есть две стороны. Вот что говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин:

«Юань становится интересным не только тем, кто хочет защитить свои рублёвые сбережения от обесценивания на долгосрочном горизонте, но и тем, кто хочет заработать на краткосрочных спекулятивных операциях».

По мнению эксперта, юань — надежная валюта, но среди его недостатков, в том числе — пока что россияне мало куда могут инвестировать юани, а банков, предлагающих вклады в этой валюте, очень мало.