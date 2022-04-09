Валютный рынок

Цитата дня. Про валютозамещение

Популярность валют других стран взамен доллара и евро в России растет. Эксперты оценивают ситуацию в банках прямо сейчас.

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Быстрее всех набирает силу юань, но у этого процесса есть две стороны. Вот что говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин:

«Юань становится интересным не только тем, кто хочет защитить свои рублёвые сбережения от обесценивания на долгосрочном горизонте, но и тем, кто хочет заработать на краткосрочных спекулятивных операциях».

По мнению эксперта, юань — надежная валюта, но среди его недостатков, в том числе — пока что россияне мало куда могут инвестировать юани, а банков, предлагающих вклады в этой валюте, очень мало.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

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