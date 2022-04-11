Как грамотно заключить договор дистанционно в электронной форме без ЭЦП

Большинство договоров, которые заключаются между обычными гражданами, между предпринимателями и клиентами, можно легко заключить в электронной форме и без ЭЦП. Российское законодательство прямо говорит о такой возможности.

К таким договорам относятся те, для заключения которых не требуется нотариального заверения и регистрации в публичных реестрах.

Пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса говорит о том, что договор в письменной форме может быть заключен путём составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.

Абзац второй пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса говорит о том, что письменная форма сделки считается соблюденной в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю.

Чтобы грамотно всё оформить, достаточно включить в договор пункты следующего содержания (и выполнить указанные в них условия):

«Настоящий Договор заключен Сторонами путём акцепта оферты. Офертой является направление Исполнителем Заказчику проекта настоящего Договора в электронной форме по электронной почте. Акцептом является внесение Заказчиком предусмотренной пунктом _____ Договора предоплаты со ссылкой на данныи Договор. С момента внесения предоплаты (акцепта оферты) Договор считается заключенным и вступает в действие. В целях определения актуальной (действующей) редакции Договора в случае его обсуждения Сторонами каждая новая редакция Договора обозначается новым (уникальным) номером. Актуальной (действующей) редакцией Договора является редакция, утверждённая Сторонами посредством обмена сообщениями по электронной почте».

или (более надёжный вариант):

«Настоящий Договор заключен Сторонами дистанционно путём совершения следующих конклюдентных деиствий, обеспечивающих надлежащую идентификацию Сторон: Для заключения настоящего Договора каждая из Сторон осуществляет со своего банковского счёта на банковский счёт другой Стороны денежный перевод в размере 105 рублей (*может быть указана любая символическая сумма) с указанием в назначении платежа кода „Договор № ____“. Платеж должен быть совершен с использованием банковских данных Сторон, указанных в настоящем Соглашении. В целях определения актуальной (действующей) редакции Договора в случае его обсуждения Сторонами каждая новая редакция Договора обозначается новым (уникальным) номером. Актуальной (действующей) редакцией Договора является редакция, утверждённая Сторонами посредством обмена сообщениями по электронной почте».

Указанные способы заключения договора в электронной форме отвечают вышеуказанным требованиям законодательства, а именно позволяют воспроизвести договор на материальном носителе в неизменном виде (содержание договора фиксируется сторонами в переписке по электронной почте) и позволяет достоверно определить лицо, выразившее волю на заключение договора. Схема с использованием символических платежей для идентификации контрагента довольно давно обкатана в том числе различными сервисными компаниями (такси, каршеринг, доставка еды и так далее), она также применима для заключения договоров в иных сферах правоотношений.

P.S. Конечно, вероятность мошенничества со стороны злоумышленников не исключается ни при обозначенном способе заключения договора, ни при других (более традиционных способах). При заключении договора лучше проверить благонадёжность контрагента с помощью открытых источников, а получив символический платёж в рамках действий по заключению договора, сверить реквизиты отправителя платежа с реквизитами контрагента, указанными в договоре. Так или иначе, процедуры предварительной проверки контрагента никто не отменял при любом способе заключения договора.

С уважением, предприниматель, инвестиционный и корпоративный юрист Евгений Рябов

evrcapital@gmail.com

t.me/eriabov