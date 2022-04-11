На экспорт промтоваров надо получать разрешения. Заработали новые правила

Законодательная база

Постановление Правительства России от 09.03.2022 № 312 установило, что вывоз из страны некоторых видов продукции возможен только при наличии разрешения. А приказ Минпромторга от 14.03.2022 № 797 утвердил порядок, по которому эти разрешения будут выдавать.

Получать разрешение нужно будет в профильном департамента Минпромторга на основании поданного заявления.

Требования к оформлению заявления

Заявление о выдаче разрешения готовится на фирменном бланке на русском языке. Подписывает обращение руководитель или его доверенное лицо (в этом случае нужно приложить доверенность).

Заявление надо зарегистрировать в журнале исходящей корреспонденции с присвоением номера и даты регистрации, а также заверить печатью.

Если обращается индивидуальный предприниматель, печать может отсутствовать.

Что написать в заявлении

Обязательные атрибуты заявления перечислены в п. 3 Порядка. Это:

наименование и реквизиты заявителя;

фактический и почтовый адреса;

номер телефона и e-mail;

наименование и код продукции по единой ТН ВЭД ЕАЭС, которую планируется экспортировать.

Что приложить к заявлению

В общем случае к обращение сопровождается экспортными контрактами со всеми допсоглашениями к ним, а также справкой о промышленной продукции. В последней указывается:

наименование товара и код ТН ВЭД ЕАЭС;

назначение, функции, технические и коммерческие характеристики товара;

страна назначения и транзитные территории;

наименования партнеров с принимающей стороны;

транспорт, используемый для доставки;

сведения о отсутствии дефицита вывозимой продукции в России;

цель и предполагаемые сроки экспорта.

При экспорте определенных товаров состав пакета документов и прилагаемых сведений шире.

Если вывозите продукцию сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения в справке также пропишите тип, марку, регистрационный номер и вес транспортного средства, количество грузовых мест, вид тары. Дополнительно приложите:

договора на доставку с допсоглашениями;

сертификаты/декларации;

договора с аффилированными лицами, договоров купли-продажи с официальными дилерскими центрами или с лизинговыми компаниями, при условии, что они являются официальными дилерами.

При вывозе продукции станкостроения и тяжелого машиностроения в справке укажите коды продукции по ОКПД2, предполагаемый пункт пересечения границы, сведения, подтверждающие, что экспорт товара не создаст его дефицит, не перекроет каналы поставок.

Дополнительный перечень документов — как и у продукции, указанной выше, плюс сертификаты соответствия при их наличии.

Вывозя продукцию авиапрома к заявлению приложите:

документы о регистрации права собственности на товар;

договора на представлению интересов собственника промышленной продукции;

технические характеристики и описания, паспорт, выписки из конструкторской и эксплуатационной документации воздушного судна.

В справке о вывозе продукции транспортного машиностроения укажите вывозятся ли запчасти для исполнения обязательств по договорам на ремонт и техобслуживание, по договорам на гарантийное обслуживание или для сборки.

Иностранная документация должна быть переведена на русский язык, а переводы заверены нотариусом. Готовый пакет документов сшейте, пронумеруйте, заверьте подписью и печатью.

Сколько разрешений и как часто нужно получать

Получать разрешение нужно на каждую вывозимую по одному контракту партию товара.

По каким причинам откажут в выдаче разрешения

Откажут, если продукция дефицитная или пакет документов не соответствует требованиям нового порядка.

В какие сроки выдадут разрешение

С дня поступления заявления на получение разрешения у профильного департамента Минпромторга есть 6 рабочих дней на рассмотрение обращения.

При отсутствии замечаний разрешение будет готово в течение трех рабочих дней после окончания проверки.

Если представленных документов недостаточно или они содержат искаженную информацию, то отраслевой департамент Минпромторга уведомит экспортера об этом в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки и даст 10 дней на устранение замечаний.

Если получили отказ — можно обратиться повторно.