На экспорт промтоваров надо получать разрешения. Заработали новые правила

Законодательная база
Постановление Правительства России от 09.03.2022 № 312 установило, что вывоз из страны некоторых видов продукции возможен только при наличии разрешения. А приказ Минпромторга от 14.03.2022 № 797 утвердил порядок, по которому эти разрешения будут выдавать.
Получать разрешение нужно будет в профильном департамента Минпромторга на основании поданного заявления.
Требования к оформлению заявления
Заявление о выдаче разрешения готовится на фирменном бланке на русском языке. Подписывает обращение руководитель или его доверенное лицо (в этом случае нужно приложить доверенность).
Заявление надо зарегистрировать в журнале исходящей корреспонденции с присвоением номера и даты регистрации, а также заверить печатью.
Если обращается индивидуальный предприниматель, печать может отсутствовать.
Что написать в заявлении
Обязательные атрибуты заявления перечислены в п. 3 Порядка. Это:
- наименование и реквизиты заявителя;
- фактический и почтовый адреса;
- номер телефона и e-mail;
- наименование и код продукции по единой ТН ВЭД ЕАЭС, которую планируется экспортировать.
Что приложить к заявлению
В общем случае к обращение сопровождается экспортными контрактами со всеми допсоглашениями к ним, а также справкой о промышленной продукции. В последней указывается:
- наименование товара и код ТН ВЭД ЕАЭС;
- назначение, функции, технические и коммерческие характеристики товара;
- страна назначения и транзитные территории;
- наименования партнеров с принимающей стороны;
- транспорт, используемый для доставки;
- сведения о отсутствии дефицита вывозимой продукции в России;
- цель и предполагаемые сроки экспорта.
При экспорте определенных товаров состав пакета документов и прилагаемых сведений шире.
Если вывозите продукцию сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения в справке также пропишите тип, марку, регистрационный номер и вес транспортного средства, количество грузовых мест, вид тары. Дополнительно приложите:
- договора на доставку с допсоглашениями;
- сертификаты/декларации;
- договора с аффилированными лицами, договоров купли-продажи с официальными дилерскими центрами или с лизинговыми компаниями, при условии, что они являются официальными дилерами.
При вывозе продукции станкостроения и тяжелого машиностроения в справке укажите коды продукции по ОКПД2, предполагаемый пункт пересечения границы, сведения, подтверждающие, что экспорт товара не создаст его дефицит, не перекроет каналы поставок.
Дополнительный перечень документов — как и у продукции, указанной выше, плюс сертификаты соответствия при их наличии.
Вывозя продукцию авиапрома к заявлению приложите:
- документы о регистрации права собственности на товар;
- договора на представлению интересов собственника промышленной продукции;
- технические характеристики и описания, паспорт, выписки из конструкторской и эксплуатационной документации воздушного судна.
В справке о вывозе продукции транспортного машиностроения укажите вывозятся ли запчасти для исполнения обязательств по договорам на ремонт и техобслуживание, по договорам на гарантийное обслуживание или для сборки.
Иностранная документация должна быть переведена на русский язык, а переводы заверены нотариусом. Готовый пакет документов сшейте, пронумеруйте, заверьте подписью и печатью.
Сколько разрешений и как часто нужно получать
Получать разрешение нужно на каждую вывозимую по одному контракту партию товара.
По каким причинам откажут в выдаче разрешения
Откажут, если продукция дефицитная или пакет документов не соответствует требованиям нового порядка.
В какие сроки выдадут разрешение
С дня поступления заявления на получение разрешения у профильного департамента Минпромторга есть 6 рабочих дней на рассмотрение обращения.
При отсутствии замечаний разрешение будет готово в течение трех рабочих дней после окончания проверки.
Если представленных документов недостаточно или они содержат искаженную информацию, то отраслевой департамент Минпромторга уведомит экспортера об этом в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки и даст 10 дней на устранение замечаний.
Если получили отказ — можно обратиться повторно.