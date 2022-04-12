Цитата дня. Про альтернативу

Zavod IT из Екатеринбурга предложил своим сотрудникам получать зарплату в криптовалюте. Об этом сообщил основатель компании Александр Процюк:
«Мы сделали сотрудникам предложение выплачивать в криптовалюте, которым они могут воспользоваться или нет. Такое решение было продиктовано осложнившейся ситуацией с переводами, затронувшей наших международных сотрудников».
Процюк также добавил, что партнеры компании разработали собственный криптообменник, поэтому их решили поддержать — и сделали предложение сотрудникам.