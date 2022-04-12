Криптовалюта

Цитата дня. Про альтернативу

Чем выдавать зарплату сотрудникам в кризис? Наличку запрещает закон. Некоторые компании делают удивительные предложения.

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Zavod IT из Екатеринбурга предложил своим сотрудникам получать зарплату в криптовалюте. Об этом сообщил основатель компании Александр Процюк:

«Мы сделали сотрудникам предложение выплачивать в криптовалюте, которым они могут воспользоваться или нет. Такое решение было продиктовано осложнившейся ситуацией с переводами, затронувшей наших международных сотрудников».

Процюк также добавил, что партнеры компании разработали собственный криптообменник, поэтому их решили поддержать — и сделали предложение сотрудникам.

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