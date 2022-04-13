Как бухгалтеру отразить уплату пени по страховым взносам: основные проводки

Что такое пени и как они рассчитываются

Страховые взносы с 2017 года разделены по отношению к законодательным нормам, устанавливающим правила работы с ними:

основная масса взносов (на ОПС, ОМС, ОСС по нетрудоспособности и материнству) стала подчиняться НК и тем требованиям, которые применяются к налоговым платежам;

взносы на травматизм остались под нормами закона «Об обязательном социальном страховании...» от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Однако требования к их оплате сохранились неизменными: страховые взносы должны быть уплачены плательщиком в необходимый срок и в полной мере. Если в силу каких-либо обстоятельств они не уплачены или оплачены не полностью, с плательщика взыскивается не только недоимка, но и санкция за просрочку оплаты, которая называется пеней.

Основанием для уплаты пеней являются требования, выставленные плательщику органом, курирующим соответствующие взносы (ИФНС или ФСС). Таким образом, пени — это расчетная сумма, которую должен уплатить плательщик, нарушивший сроки уплаты взносов.

Их расчет осуществляется в процентах за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за крайним сроком оплаты, который установлен законодательно.

Обратите внимание: с 09.03.2022 года был изменен порядок исчисления пени для юридических лиц. С 09.03.2022 по 31.12.2023 рассчитывать пени следует без учета периода просрочки. То есть пени за весь период исчисляются, исходя из 1/300 ставки рефинансирования.

Методы взыскания пеней и отрицательные последствия их несвоевременной уплаты

Если плательщик пренебрег возможностью добровольно исполнить требование об уплате пеней, их взыскивают, используя следующие методы:

направление инкассового поручения в банк плательщика;

взыскание за счет имущества.

К тому же при нарушении сроков и полноты уплаты страховых взносов, речь идет не только о санкциях, но и о нарушении пенсионных прав застрахованных лиц.

Отрицательными последствиями неуплаты взносов являются:

снижение возможности получения инвестиционного дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений;

уменьшение суммы пенсионных накоплений при их индексировании.

Отражение пени по страховым взносам в учете

В п. 7 ПБУ 1/2008 говорится о том, что предприятие само имеет возможность выбрать способ отражения расходов в учете, если он прямо не установлен законодательством. В ПБУ 10/99 отражение пеней по налогам и сборам конкретно не прописано, в нем указаны только пени за нарушение условий договоров.

Причем обращаем внимание на то, что суммы дополнительно начисленных при проверке налогов и взносов можно относить к прошедшим периодам, а штрафы и пени — к периодам принятия решения по акту проверки (решения суда).

Что касается счетов, на которых их следует учитывать, то Минфин в своих последних разъяснениях (письмо от 28.12.2016 № 07-04-09/78875) рекомендует относить пени, начисленные по платежам, отличающимся от налогов на прибыль и УСН, на счета учета затрат:

Дт 26 (44) — Кт 69.

В более ранних рекомендациях Минфин предлагал использовать для отражения пени счет 99 (письмо от 15.02.2006 № 07-05-06/31).

В инструкции по применению плана счетов бухучета, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, счет 99 используется для отражения налоговых санкций. Пени к налоговым санкциям не относятся, но в инструкции сказано, что счет 99 может использоваться и для отражения пеней за нарушение сроков оплаты взносов в корреспонденции со счетом 69.

На практике используют также вариант с отнесением пеней на прочие расходы:

Дт 91 — Кт 69.

Сумма перечисленных пеней отражается проводкой:

Дт 69 — Кт 51.

Также подчеркнем, что сумма пеней по взносам не участвует в расчете базы по налогу на прибыль (п. 2 ст. 270 НК), поэтому в отношении них возникают постоянные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом (п. 4 ПБУ 18/02). Этим разницам соответствуют постоянные налоговые обязательства, начисляемые проводкой:

Дт 99 — Кт 68.

Итоги

Пени за несвоевременную уплату страховых взносов, не погашенные в срок, указанный в требовании налогового органа, взыскиваются в принудительном порядке за счет денежных средств страхователя или за счет его имущества при недостаточности средств на счетах. Страхователю рекомендуется самостоятельно выбрать способ отражения пени в бухгалтерском учете и отразить его в учетной политике.