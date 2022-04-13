Бухгалтерский учет

Как бухгалтеру отразить уплату пени по страховым взносам: основные проводки

Пени удерживаются с плательщика, если обязанность по уплате взносов была исполнена с опозданием. Разберемся, как начисляются пени в бухучете и какой датой отражать данную операцию.

Версия для печати

Что такое пени и как они рассчитываются

Страховые взносы с 2017 года разделены по отношению к законодательным нормам, устанавливающим правила работы с ними:

  • основная масса взносов (на ОПС, ОМС, ОСС по нетрудоспособности и материнству) стала подчиняться НК и тем требованиям, которые применяются к налоговым платежам;
  • взносы на травматизм остались под нормами закона «Об обязательном социальном страховании...» от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Однако требования к их оплате сохранились неизменными: страховые взносы должны быть уплачены плательщиком в необходимый срок и в полной мере. Если в силу каких-либо обстоятельств они не уплачены или оплачены не полностью, с плательщика взыскивается не только недоимка, но и санкция за просрочку оплаты, которая называется пеней.

Основанием для уплаты пеней являются требования, выставленные плательщику органом, курирующим соответствующие взносы (ИФНС или ФСС). Таким образом, пени — это расчетная сумма, которую должен уплатить плательщик, нарушивший сроки уплаты взносов.

Их расчет осуществляется в процентах за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за крайним сроком оплаты, который установлен законодательно.

иф

Обратите внимание: с 09.03.2022 года был изменен порядок исчисления пени для юридических лиц. С 09.03.2022 по 31.12.2023 рассчитывать пени следует без учета периода просрочки. То есть пени за весь период исчисляются, исходя из 1/300 ставки рефинансирования.

Методы взыскания пеней и отрицательные последствия их несвоевременной уплаты

Если плательщик пренебрег возможностью добровольно исполнить требование об уплате пеней, их взыскивают, используя следующие методы:

  • направление инкассового поручения в банк плательщика;
  • взыскание за счет имущества.

К тому же при нарушении сроков и полноты уплаты страховых взносов, речь идет не только о санкциях, но и о нарушении пенсионных прав застрахованных лиц.

Отрицательными последствиями неуплаты взносов являются:

  • снижение возможности получения инвестиционного дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений;
  • уменьшение суммы пенсионных накоплений при их индексировании.

Отражение пени по страховым взносам в учете

В п. 7 ПБУ 1/2008 говорится о том, что предприятие само имеет возможность выбрать способ отражения расходов в учете, если он прямо не установлен законодательством. В ПБУ 10/99 отражение пеней по налогам и сборам конкретно не прописано, в нем указаны только пени за нарушение условий договоров.

Причем обращаем внимание на то, что суммы дополнительно начисленных при проверке налогов и взносов можно относить к прошедшим периодам, а штрафы и пени — к периодам принятия решения по акту проверки (решения суда).

Что касается счетов, на которых их следует учитывать, то Минфин в своих последних разъяснениях (письмо от 28.12.2016 № 07-04-09/78875) рекомендует относить пени, начисленные по платежам, отличающимся от налогов на прибыль и УСН, на счета учета затрат:

Дт 26 (44) — Кт 69.

В более ранних рекомендациях Минфин предлагал использовать для отражения пени счет 99 (письмо от 15.02.2006 № 07-05-06/31).

В инструкции по применению плана счетов бухучета, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, счет 99 используется для отражения налоговых санкций. Пени к налоговым санкциям не относятся, но в инструкции сказано, что счет 99 может использоваться и для отражения пеней за нарушение сроков оплаты взносов в корреспонденции со счетом 69.

На практике используют также вариант с отнесением пеней на прочие расходы:

Дт 91 — Кт 69.

Сумма перечисленных пеней отражается проводкой:

Дт 69 — Кт 51.

Также подчеркнем, что сумма пеней по взносам не участвует в расчете базы по налогу на прибыль (п. 2 ст. 270 НК), поэтому в отношении них возникают постоянные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом (п. 4 ПБУ 18/02). Этим разницам соответствуют постоянные налоговые обязательства, начисляемые проводкой:

Дт 99 — Кт 68.

Итоги

Пени за несвоевременную уплату страховых взносов, не погашенные в срок, указанный в требовании налогового органа, взыскиваются в принудительном порядке за счет денежных средств страхователя или за счет его имущества при недостаточности средств на счетах. Страхователю рекомендуется самостоятельно выбрать способ отражения пени в бухгалтерском учете и отразить его в учетной политике.

Гость, налоговые проверки никто не отменял! Они только усилятся.
Послабления получат единицы, остальной бизнес под угрозой. Налоговики придут, чтобы наполнить бюджет.

«Клерк» сделал уникальный курс про защиту при налоговых проверках. Списки претензий, образцы ответов, лайф-хаки для комиссий и уточненок.

Посмотреть программу курса можно по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить