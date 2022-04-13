Эквайринговые комиссии снижаются. Так распорядился Центробанк

Законодательная база

18 марта 2022 Банк России принял решение ограничить размер комиссии за эквайринговые операции. То есть банки будут меньше брать вознаграждение с клиентов за обработку платежей от покупателей по пластиковым картам.

На сколько снизят комиссии

Размер снижения индивидуален у каждой кредитной организации. Но известно, что максимальный размер эквайринговой комиссии не должен превышать 1% от суммы операции, а комиссия, которую банк перечислит платежной системе — 0,7%.

Если по состоянию на 18.03.2022 банковский тариф на расчеты с использованием пластика был утвержден в размере ниже указанных значений, то банк не имеет права их повысить.

Сколько будет действовать ограничение

С 18 апреля по 31 августа 2022 года.

Какие компании попадут под льготы

Снизить издержки за счет тарифов на эквайринг смогут предприятия, принимающие оплату товаров, работ, услуг по социально значимым видам деятельности. К моменту начала работы по пластиковым картам банк-эквайер присваивает своему клиенту-продавцу четырехзначный кода МСС, по которому определяет, чем занимается компания, какие товары, работы или услуги реализует:

розничная продажа продуктов питания и еды (5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499);

оплата потребительских товаров (5611, 5621, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5699, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5945, 5200, 5712, 5942, 5994, 5211, 5722, 5732, 4812, 5963, 5977);

услуги связи (4814, 9402); ЖКУ (4900);

оплата топлива (5541, 5542);

медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения (5912, 5975, 5976, 8043, 5122);

медицинские услуги (4119, 8011, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 8099, 8062, 8071, 8021);

пассажирские перевозки (4111, 4112, 4131, 4511, 3011, 3000-3350);

услуги образования (8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351);

проживание в гостинице (мотеле, хостеле) (7011, 7032, 3501-3999, 4722);

услуги организаций культуры (7832, 7922, 7991).

Какие банки уже снизили тарифы на эквайринг

Не дожидаясь 18 апреля, о снижении комиссии на торговый эквайринг вдвое заявил Альфа-Банк. Своим клиентам он предлагает два варианта тарифов в зависимости от среднемесячного оборота со ставкой на прием пластика 1%.

«Точка» автоматически снизила комиссию за эквайринг до 1% с 1 апреля клиентам, которые реализуют значимые для населения товары и услуги. Действовать льготный тариф будет до 31 августа.

Банк «Открытие» 25 марта сообщил о намерении с 18 апреля по 31 августа 2022 года удерживать комиссию в размере 1% вместо прежних 1,5-2,5%%. Расчеты будут переведены на сниженный тариф автоматически.