Цитата дня. Про уменьшение (нет) налогов

Заместителю главы Минфина Алексею Сазанову журналисты задали вопрос: будут ли еще какие-то налоговые льготы вводиться? Обсуждают ли такое власти?
На это он ответил:
«Каждую неделю рассматриваются новые пакеты мер у председателя правительства. Этот процесс есть, различные ведомства предлагают различные меры, налоговые инструменты поддержки, идет дискуссия. Пока есть точечные одобренные меры, такого серьезного фундаментального, что дорого бы стоило бюджету, такого сейчас нет».
В общем, может, льготы и будут еще, но явно только узконаправленные. Ибо нечего бюджет разорять.