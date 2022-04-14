Налоги, взносы, пошлины

Цитата дня. Про уменьшение (нет) налогов

Поток налоговых льгот, похоже, близок к тому, чтобы остановиться. Погуляли, как говорится, и хватит. В Минфине рассказали о перспективах.

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Заместителю главы Минфина Алексею Сазанову журналисты задали вопрос: будут ли еще какие-то налоговые льготы вводиться? Обсуждают ли такое власти?

На это он ответил:

«Каждую неделю рассматриваются новые пакеты мер у председателя правительства. Этот процесс есть, различные ведомства предлагают различные меры, налоговые инструменты поддержки, идет дискуссия. Пока есть точечные одобренные меры, такого серьезного фундаментального, что дорого бы стоило бюджету, такого сейчас нет».

В общем, может, льготы и будут еще, но явно только узконаправленные. Ибо нечего бюджет разорять.

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