Почему мультичейн — ключ к долгосрочному развитию блокчейна?

Рассказывает Йеян Вэй из исследовательского подразделения Huobi.

С начала 2022 года мультичейн сети вновь оказались в центре внимания в свете активного обсуждения инфраструктуры блокчейна первого уровня. Мультичейн сети не только позволяют проектам одновременно работать на двух или более блокчейнах и поддерживать ускоренное построение цепочек, но и служат в качестве слоя масштабирования других блокчейнов.

Концепция мультичейн впервые была разработана компанией Ignite (ранее известной как Tendermint). В 2017 году разработчики запустили протокол Cosmos, обеспечивающий интероперабельность блокчейна. Позволяя использовать модульные инструменты для построения цепочек, специалисты Ignite стремились упростить для большего числа людей создание собственного блокчейна и создать мощную экосистему под управлением Cosmos.

Например, основатель Ethereum Виталик Бутерин в январе в своем знаменитом посте на Reddit заявил, что будущее блокчейна будет двигаться в сторону мультичейна, а не кроссчейна из-за проблем безопасности, что вызвало бурное обсуждение во всей индустрии.

Параллельно ряд других шагов привлекают все большее внимание к мультичейн сетям. Так, в декабре прошлого года Cosmos выпустила блокчейн Evmos, совместимый с EVM, после этого в январе была запущена первая партия парачейнов Polkadot. Кроме того, сеть Octopus приступила к реализации планов по запуску нескольких приложений с поддержкой мультичейн.

В новом отчете исследовательского подразделения Huobi мультичейн сети названы ключевым фактором для долгосрочного развития экосистемы блокчейн, благодаря безопасности, децентрализации и масштабируемости, которые они обеспечивают.

В отчете с говорящим названием «Игра престолов в блокчейне: мультичейн сети сражаются за превосходство», аналитики говорят о преимуществах мультичейн сетей: упрощенный интерфейс и улучшение пользовательского опыта, большая экологическая композиционность и быстрорастущий рынок.

Хотя все еще остаются некоторые разногласия и сложности в применение мультичейн систем. Например, споры о гибкости и безопасности, а также о том, как сделать нативные активы более эффективно отражающими ценность эволюции экосистемы. Обзор всей блокчейн сети первого уровня показывает, что только мультичейн сети могут значительно увеличить число вариантов и возможностей применения.

В отчете Huobi приведены следующие четыре характеристики, которые лежат в основе сильной мультичейн системы:

способность к модульному построению, быстрому созданию новых цепочек и быстрому развитию экологических цепочек;

способность обеспечить эффективное взаимодействие блокчейнов первого уровня в экосистеме, включая блокчейны активов и информации;

способность гарантировать базовую безопасность всей мультичейн сети;

способность взаимодействовать и управлять несколькими субэкосистемами в рамках многоцепочной сети.

Даже перед лицом трилеммы блокчейна мультичейн сети предлагают лучшее решение с точки зрения безопасности, децентрализации и масштабируемости.

Более того, экологическая модель и развитие мультичейн сетей — это то, к чему должна стремиться вся индустрия блокчейна. Нам нужна не жестокая конкуренция или игра с нулевой суммой, в которую вовлечены другие протоколы и экосистемы.

Вместо этого вся отрасль должна сотрудничать для решения серьезных проблем и создания Web3. Это более децентрализованный, инклюзивный, инновационный и перспективный способ преодолеть бычий и медвежий циклы в отрасли.