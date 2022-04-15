Квартира в ипотеке: что можно и что нельзя делать собственнику

Ремонт

Если вы хотите отремонтировать квартиру, согласие от банка на это не нужно. Можно красить полы и стены, менять плитку в ванной, натягивать потолки, покупать дизайнерскую мебель. Другими словами, можно делать все, что не приводит к снижению стоимости недвижимости.

Перепланировка

Для перепланировки потребуется разрешение банка. В статье 29 закона № 102-ФЗ (абз .3 п. 1) сказано, что при пользовании заложенным имуществом собственник квартиры не должен допускать ухудшения и уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается нормальным износом.

«Нужно понимать, что для банка есть обоснованный риск. Если перепланировка сильно повлияет на технические характеристики квартиры и впоследствии на ее стоимость, необходимо предварительно согласовать работы с кредитором», — говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Сдача в аренду

Предположим, вы решили сдать квартиру, чтобы вложить арендные деньги в погашение ипотеки. Получать доход с недвижимости, находящейся в залоге, не запрещено, это тоже сказано в статье 346 ГК. Но может потребоваться разрешение банка, если это предусмотрено кредитным договором.

«В случае нарушения такого условия и сдачи квартиры в аренду собственник может получить от банка требование об акселерации кредита — досрочной выплаты всего тела долга и процентов на соответствующий период», — говорит Владимир Кузнецов.

Для получения согласия нужно подать в банк заявление, договор аренды и письмо от страховой компании о том, что она согласна покрыть риски. Кредитор рассмотрит документы и примет решение. Кроме того, если ипотека оформлена с использованием жилищных субсидий от государства (прежде всего материнского капитала), потребуется согласование с органами опеки.

«Если пренебречь условиями договора и не уведомить кредитора о планируемых действиях с заложенной недвижимостью, он в любой момент может потребовать от заемщика полного досрочного возврата долга по договору. И если это не будет выполнено — приступить к реализации ипотечного жилья с торгов. Таким образом, лучше поставить банк в известность, даже если такого пункта в договоре ипотеки нет», — говорит ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Продажа

Для регистрации права собственности на другого владельца нужно обращаться в Росреестр. А там указаны права банка на этот залог. Поэтому его согласие требуется для продажи квартиры. Это прописано и в статье 346 ГК.

«Несмотря на то, что закон содержит формулировку „...если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога“, принципиально ситуацию это не меняет. Банк вряд ли включит в кредитный договор условие об отсутствии необходимости своего согласия на заключение договора купли-продажи. Кроме того, банку потребуется одобрить нового собственника (если тот хочет купить квартиру в ипотеку)», — говорит Владимир Кузнецов.

Покупатель для получения ипотеки должен соответствовать требованиям банка для заемщика.

Дарение

На сделки дарения распространяются те же правила, что и на сделки купли-продажи. Банк должен дать разрешение на это. Кроме того, на нового владельца квартиры переходят обязанности по выплате кредита.

Завещание

А вот для того чтобы завещать квартиру, собственнику не требуется согласие банка, говорит юрист Владимир Кузнецов. Правда, кроме недвижимости, наследователь приобретает и обязанности по кредиту, если он еще не выплачен.

Это обозначено в пункте 3 статьи 37 закона № 102-ФЗ: «Залогодатель вправе завещать заложенное имущество. Условия договора об ипотеке или иного соглашения, ограничивающие это право залогодателя, ничтожны».

«Кроме того, обратное бы противоречило тайне завещания — статья 1 123 ГК РФ (сведения доступны только исполнителю завещания, нотариусу или другим удостоверяющим завещание лицам)», — говорит эксперт.

Регистрация других людей

Закон не запрещает прописывать в квартире, купленной в ипотеку, ближайших родственников — детей, супруга или супругу. Но банк может указать в кредитном договоре условия регистрации (например, потребовать выписать всех, если кредит не будет выплачен) и обязать согласовать процедуру с ним.

Раздел при разводе

Если супруги приобрели недвижимость в ипотеку, при разводе у них возникает общий долг перед банком и совместные обязательства по выплате кредита, писал в своей колонке для Банки.ру Давыд Коробченко, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.

По словам эксперта, когда нет брачного договора, при разделе любой совместно нажитой собственности стоит заключить нотариальное соглашение и прописать в нем все детали раздела имущества. Для подготовки такого документа нотариус потребует согласие банка, которое кредитная организация обычно выдает по заявлению одного из супругов.