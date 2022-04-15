Ипотека

Квартира в ипотеке: что можно и что нельзя делать собственнику

Квартира, купленная в ипотеку, находится в залоге у банка до тех пор, пока не выплачен весь кредит. Проще говоря, недвижимость — это гарантия погашения займа. Но она не принадлежит банку, собственник квартиры — покупатель. Он может распоряжаться своим имуществом, правда, с ограничениями на время срока действия ипотечного договора.

Версия для печати

Ремонт

Если вы хотите отремонтировать квартиру, согласие от банка на это не нужно. Можно красить полы и стены, менять плитку в ванной, натягивать потолки, покупать дизайнерскую мебель. Другими словами, можно делать все, что не приводит к снижению стоимости недвижимости.

Перепланировка

Для перепланировки потребуется разрешение банка. В статье 29 закона № 102-ФЗ (абз .3 п. 1) сказано, что при пользовании заложенным имуществом собственник квартиры не должен допускать ухудшения и уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается нормальным износом.

«Нужно понимать, что для банка есть обоснованный риск. Если перепланировка сильно повлияет на технические характеристики квартиры и впоследствии на ее стоимость, необходимо предварительно согласовать работы с кредитором», — говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Сдача в аренду

Предположим, вы решили сдать квартиру, чтобы вложить арендные деньги в погашение ипотеки. Получать доход с недвижимости, находящейся в залоге, не запрещено, это тоже сказано в статье 346 ГК. Но может потребоваться разрешение банка, если это предусмотрено кредитным договором.

«В случае нарушения такого условия и сдачи квартиры в аренду собственник может получить от банка требование об акселерации кредита — досрочной выплаты всего тела долга и процентов на соответствующий период», — говорит Владимир Кузнецов.

Для получения согласия нужно подать в банк заявление, договор аренды и письмо от страховой компании о том, что она согласна покрыть риски. Кредитор рассмотрит документы и примет решение. Кроме того, если ипотека оформлена с использованием жилищных субсидий от государства (прежде всего материнского капитала), потребуется согласование с органами опеки.

«Если пренебречь условиями договора и не уведомить кредитора о планируемых действиях с заложенной недвижимостью, он в любой момент может потребовать от заемщика полного досрочного возврата долга по договору. И если это не будет выполнено — приступить к реализации ипотечного жилья с торгов. Таким образом, лучше поставить банк в известность, даже если такого пункта в договоре ипотеки нет», — говорит ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Продажа

Для регистрации права собственности на другого владельца нужно обращаться в Росреестр. А там указаны права банка на этот залог. Поэтому его согласие требуется для продажи квартиры. Это прописано и в статье 346 ГК.

«Несмотря на то, что закон содержит формулировку „...если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога“, принципиально ситуацию это не меняет. Банк вряд ли включит в кредитный договор условие об отсутствии необходимости своего согласия на заключение договора купли-продажи. Кроме того, банку потребуется одобрить нового собственника (если тот хочет купить квартиру в ипотеку)», — говорит Владимир Кузнецов.

Покупатель для получения ипотеки должен соответствовать требованиям банка для заемщика.

Дарение

На сделки дарения распространяются те же правила, что и на сделки купли-продажи. Банк должен дать разрешение на это. Кроме того, на нового владельца квартиры переходят обязанности по выплате кредита.

Завещание

А вот для того чтобы завещать квартиру, собственнику не требуется согласие банка, говорит юрист Владимир Кузнецов. Правда, кроме недвижимости, наследователь приобретает и обязанности по кредиту, если он еще не выплачен.

Это обозначено в пункте 3 статьи 37 закона № 102-ФЗ: «Залогодатель вправе завещать заложенное имущество. Условия договора об ипотеке или иного соглашения, ограничивающие это право залогодателя, ничтожны».

«Кроме того, обратное бы противоречило тайне завещания — статья 1 123 ГК РФ (сведения доступны только исполнителю завещания, нотариусу или другим удостоверяющим завещание лицам)», — говорит эксперт.

Регистрация других людей

Закон не запрещает прописывать в квартире, купленной в ипотеку, ближайших родственников — детей, супруга или супругу. Но банк может указать в кредитном договоре условия регистрации (например, потребовать выписать всех, если кредит не будет выплачен) и обязать согласовать процедуру с ним.

Раздел при разводе

Если супруги приобрели недвижимость в ипотеку, при разводе у них возникает общий долг перед банком и совместные обязательства по выплате кредита, писал в своей колонке для Банки.ру Давыд Коробченко, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.

По словам эксперта, когда нет брачного договора, при разделе любой совместно нажитой собственности стоит заключить нотариальное соглашение и прописать в нем все детали раздела имущества. Для подготовки такого документа нотариус потребует согласие банка, которое кредитная организация обычно выдает по заявлению одного из супругов.

Гость, скоро старт курса про налоговые проверки!
Курс о всех видах налоговых проверок — выездных и камеральных, меропртиятиях налогового контроля, которые сопровождают проверки: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка . До 15 апреля курс по скидке 63%!

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить