Переход с ОСНО на упрощенку: как быть с НДС в случае возврата товара

Суть вопроса

Российская организация (ООО) с 01.01.2021 перешла с ОСН на УСН. В мае 2021 года она произвела возврат некачественного товара, приобретенного в 2019 году, поставщику по гарантии. В ответ поставщик выставил организации корректировочный счет-фактуру. Данный товар ранее был реализован покупателю, который впоследствии вернул его организации также по гарантии.

Должна ли организация в данной ситуации подавать уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2019 года в связи с возвратом товара поставщику?

Мнение эксперта

На вопрос ответил Дмитрий Игнатьев, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Организация в рассматриваемой ситуации не должна подавать уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2019 года в связи с возвратом товара поставщику, поскольку вычет НДС в указанном налоговом периоде был применен правомерно.

Не должна она и восстанавливать ранее правомерно принятый к вычету НДС по факту получения от поставщика корректировочного счета-фактуры, поскольку уже не является налогоплательщиком НДС.

Почему именно так?

На основании п. 1 ст. 81 НК налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном указанной статьей, при обнаружении в поданной им налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате.

В рассматриваемой ситуации в связи с приобретением товара в ноябре 2019 года организация имела право в 4 квартале 2019 года принять к вычету НДС, предъявленный поставщиком, при выполнении в указанном налоговом периоде следующих условий (пп. 1, 2 ст. 169, п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК):

товар приобретен для осуществления облагаемых НДС операций;

приобретенный товар принят к учету при наличии соответствующих первичных документов;

от поставщика получен надлежащим образом оформленный счет-фактура (смотрите также п. 1.1 ст. 172 НК).

Как мы поняли, все приведенные условия в 4 квартале 2019 года выполнялись, поэтому организация правомерно приняла к вычету НДС, предъявленный поставщиком товара.

По нашему мнению, сами по себе факты последующего выявления брака в процессе эксплуатации товара, реализованного покупателю, равно как и его возврата поставщику по гарантии, не свидетельствуют об ошибочном применении организацией налогового вычета в 4 квартале 2019 года (п. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»), что указывает на отсутствие необходимости в представлении уточненной налоговой декларации по НДС за данный налоговый период.

В настоящее время налоговые вычеты по НДС покупателей, возвращающих некачественный товар продавцам в рамках первоначального договора, «корректируются» посредством восстановления сумм налога по возвращенным некачественным товарам на основании полученных от продавцов корректировочных счетов-фактур (или первичных документов на изменение в сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров), что не предполагает уточнения налоговый деклараций в части суммы изначально заявленного к вычету НДС (п. 3 ст. 168, подп. 4 п. 3 ст. 170 НК, п. 1.4 письмо ФНС от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@, письма Минфина от 28.01.2020 № 03-07-09/4850, от 04.02.2019 N 03-07-11/6171).

При этом нужно учитывать, что обязанность по восстановлению НДС возлагается на налогоплательщиков НДС (п. 3 ст. 170 НК). Организации же, применяющие УСН, на основании п. 2 ст. 346.11 НК не признаются налогоплательщиками НДС (за некоторыми исключениями). В этой связи учитывая, что возврат поставщику некачественного товара имел место уже после перехода организации на УСН, полагаем, что у нее не возникает обязанности по восстановлению правомерно принятого к вычету в 4 квартале 2019 года НДС по этому товару.

Иного порядка законом не предусмотрено (ст. 346.25 НК). Напоминаем, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК).

Заметим, что в данном случае мы не видим оснований и для восстановления НДС по приобретенному в 4 квартале 2019 года товару согласно подп. 2 п. 3 ст. 170 НК, то есть в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН. Это объясняется тем, что товар уже был реализован организацией до перехода на УСН (то есть использован в деятельности, облагаемой НДС).

Официальных разъяснений и материалов судебной практики по данному вопросу нами не обнаружено. Выраженная позиция является нашим экспертным мнением. Не исключено, что налоговый орган при проверке будет придерживаться иной позиции. Для более объективной оценки налоговых рисков рекомендуем организации обратиться за соответствующими письменными разъяснениями также и в Минфин (подп. 2 п. 1 ст. 21 НК).