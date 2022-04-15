Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 можно погасить позднее. Вышло постановление

Благодаря этой мере власти хотят сохранить почти 750 000 рабочих мест у более чем 40 000 работодателей, и существенно снизить нагрузку на бизнес.

Что случилось?

7 апреля 2022 г. Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства от 07.04.2022 № 611, которое дает новые льготы по кредитам.

Заемщики, получившие льготные кредиты в рамках программы ФОТ 3.0 (первый и второй этап) вправе получить 6-месячную отсрочку по погашению задолженности (ст. 7 Федерального закона от 03.04.20 № 106-ФЗ):

по основному долгу;

по процентам.

Льготный период, на который продлевается кредитный договор, также продлевается на полгода. После его завершения произвести оплату основного долга и процентов следует каждый месяц, в равных долях, и уложиться надо до дня окончания срока действия кредитного соглашения.

Для получения отсрочки вам достаточно подать заявку в свою кредитную организацию.

История вопроса

Льготную программу кредитования ФОТ 3.0 для юридических лиц и ИП из пострадавших от ковида отраслей, а также СОНКО запустили в 2021 г., первые заявки были приняты с 9 марта (постановление от 27.02.21 № 279). Условия кредита:

срок — 1 год;

льготный период — 6 мес., далее, с 7-го по 18-й — погашение основного долга и процентов равными частями ежемесячно;

максимальная сумма — МРОТ на работника, т.е. 12 792 руб. на персону в расчете на год.

Первый этап реализации программы проведен с 9 марта по 1 июля 2021 г., (до 12 мес.), второй — с 1 ноября по 30 декабря 2021 г. (до 18-ти).

Необходимым условием является сохранение не менее 90 процентов рабочих мест в том числе и на время отсрочки (показатель контролируется по данным ФНС РФ, по общему количеству работников в квартале, разд. 3 ф. РСВ).

Как получить кредитные каникулы по ФОТ 3.0?

Хозяйствующему субъекту, участвовавшему в первом или втором этапе, достаточно до 30-го сентября 2022 г. обратиться в банк и указать, на сколько месяцев будет взята отсрочка (в рамках 6 мес.). Договор будет продлен.

Условие о необходимости сохранить не менее 90% от сотрудников по данным разд. 3 формы РСВ остается неизменным, учитывается общее число трудящихся в квартале.