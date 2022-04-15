Цитата дня. Про ставку, которую еще понизят

Финансист Евгений Миронюк о понижении ставки прогнозирует:
— Незначительное снижение ключевой ставки на заседании 29 апреля весьма вероятно, если не произойдет непредвиденных событий. С учетом текущих тенденций ставка может быть сокращена до 15–16%.
Центробанк наконец-то снизил ставку. Но увы, не слишком сильно, всего с 20 до 17%. Эксперты говорят, что скоро будет еще ниже.
Финансист Евгений Миронюк о понижении ставки прогнозирует:
— Незначительное снижение ключевой ставки на заседании 29 апреля весьма вероятно, если не произойдет непредвиденных событий. С учетом текущих тенденций ставка может быть сокращена до 15–16%.