Выгодно ли работнику брать отпуск в мае?

Как работаем и отдыхаем в мае 2022 года

В мае 2022 года из 31 календарного дня:

18 дней — рабочие;

13 дней выпадает на выходные и праздники.

При этом официальными праздничными днями являются 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы. Но с учетом переноса выходных дней майские каникулы в 2022 году продолжатся еще 3 и 10 мая (постановление Правительства от 16.09.2021 № 1564).

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Поскольку 30 апреля в 2022 году — суббота, граждан ожидает 2 уикенда: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года.

Рабочими будут дни с 4 по 6 мая и с 11 по 13 мая.

Как считать дни отпуска в мае

Ежегодный основной и дополнительный отпуска предоставляют в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, которые по графику отпусков выпадают на время ежегодного основного или дополнительного отпуска, в его общую продолжительность не включаются.

При этом в отпуск не входят именно праздничные нерабочие дни. Приходящиеся на отпуск выходные дни, которые являются таковыми в связи с переносом дней отдыха по постановлению Правительства, включаются в число дней ежегодного отпуска.

В 2022 году майские выходные по производственному календарю продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Но праздничными днями при этом считаются только 1 мая и 9 мая. Поэтому при расчете отпуска в этом периоде надо учитывать только эти упомянутые дня.

В первомайские праздники в текущем году россияне должны отдыхать с 30 апреля по 3 мая 2022 года включительно. При этом суббота, 30 апреля, — обычный выходной день, а 1 мая (воскресенье) — нерабочий праздничный день. Именно он не засчитывается в дни ежегодного оплачиваемого отпуска. Поэтому если сотрудник ушел в отпуск, например, с 28 апреля на 28 календарных дней, то на работу он должен выйти через 30 дней, то есть 28 мая 2022 года. Если же сотрудник возьмет отпуск на вторые майские праздники, например, с 6 мая на 14 календарных дней, то последним днем отдыха будет 20 мая, а на работу сотрудник должен будет выйти 21-го числа. Общая продолжительность его отдыха составит 15 календарных дней.

Несмотря на это, сотрудник может выбрать, сколько дней отпуска взять в период праздников:

из расчета получаемой суммы отпускных;

из количества дней отпуска, которые останутся для будущего отдыха.

Вариант № 1

Если сотрудник выбирает первый вариант, он может написать в заявлении:

«Прошу предоставить мне очередной ежегодный оплачиваемый отпуск на период с 25 апреля по 10 мая 2022 года».

При этом фактически он будет отдыхать 16 календарных дней, а отпускные получит за 14 дней. Ему не оплатят 1 и 9 мая.

Вариант № 2

Если трудящийся планирует оставить больше дней от отпуска не будущее, ему выгоднее написать следующее заявление:

«Прошу предоставить мне очередной ежегодный оплачиваемый отпуск на период с 4 мая по 6 мая 2022 года».

В этом случае сотрудник использует только 3 дня от ежегодного отпуска, но фактически отдохнет с 30 апреля по 9 мая 2022 года. Однако отпускные, исходя из непродолжительного периода отпуска, ему рассчитают только за 3 дня.

Почему отпуск в мае невыгоден

За месяц, который сотрудник отработал полностью, он получит зарплату, исчисленную по должностному окладу за фактически отработанное время. За время ежегодного отдыха сотруднику начислят отпускные. При этом зарплату считают исходя из дневной ставки, а отпускные — из среднего заработка. Порядок расчета этих сумм не одинаков.

Для расчета зарплаты за отработанные дни разделят оклад на количество рабочих дней в месяце и умножат на количество отработанных дней. Отпускные рассчитывают исходя из среднего заработка, в расчет которого входят все предусмотренные системой оплаты труда выплаты. Прежде всего — это зарплата за отработанное время, начисленная по должностному окладу.

Расчетным периодом являются 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата. Календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число включительно).

Например, при наступлении отпуска в апреле 2022 года расчетным периодом для начисления отпускных будет время с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года.

При расчете среднего заработка используется средний дневной заработок — совокупный доход сотрудника за год, который делят на число месяцев в году (12) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Результат умножают на дни, составляющие продолжительность отпуска.

Средний дневной заработок рассчитывается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому, как правило, его размер меньше, чем стоимость одного дня работы.

В месяце, в котором есть праздничные дни, количество рабочих уменьшается. При уменьшении количества рабочих дней увеличивается стоимость одного рабочего дня. Например, в апреле этого года 21 рабочий день, а в мае — 18. Следовательно, один рабочий день в мае будет стоить больше, чем в апреле.

Пример № 1: при оформлении отпуска сотрудник получит зарплату меньше оклада

Сотрудник хочет уйти в отпуск с 4 по 6 мая 2022 года. Его должностной оклад — 52 000 рублей. Расчетный период сотрудник полностью отработал. Выплаты это время — 624 000 рублей. Средний дневной заработок — 1 774,74 рубля (624 000 руб. / 12 мес. / 29,3 дн.).

Сумма отпускных за три дня — 5 324,22 рубля (1 774,74 руб. × 3 дн.).

В мае сотрудник отработал 15 дней (18 — 3). Его зарплата за месяц составила 43 333, 33 рубля (52 000 руб. / 18 × 15 дн.).

Всего за май сотрудник получит 48 657,55 рубля (5 324, 22 руб. 43 333, 33 руб.). То есть меньше оклада на 3 342,45 рубля (52 000 руб. — 48 657,55 руб.).

Вывод: за время отпуска сотрудник получит средний дневной заработок. А из его зарплаты высчитают за рабочие дни, которые, как правило, стоят дороже. Поэтому, оформив отпуск в мае, сотрудник зарплату вместе с отпускными получит в размере, меньшем, чем его оклад.

Пример № 2: при оформлении отпуска сотрудник получит зарплату больше оклада

Сотрудник планирует взять отпуск с 1 по 14 августа. Должностной оклад сотрудника 52 000 рублей в месяц. Расчетный период сотрудник отработал полностью. Доход сотрудника за это время — 624 000 рублей. Средний дневной заработок — 1 774, 74 рубля (624 000 руб. / 12 мес. / 29,3 дн.).

Сумма отпускных составит 24 846,36 рубля (1 774,74 руб. × 14 дн.).

В августе сотрудник отработал 13 дней. За это время его зарплата составила 29 391,30 рубля (52 000 руб. / 23 × 13 дн.).

Всего за август сотрудник получит 54 237,66 рубля (24 846,36 руб. 29 391,30 руб.). То есть сотрудник в августе получит сумму большую, чем его оклад, на 2 237,66 рубля (54 237,66 руб. — 52 000 руб.).

Вывод: выгоднее оформлять отпуск в месяце, в котором больше рабочих дней. Чем больше рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня сотрудника. Например, в июле 31 календарный день, но всего 21 рабочий. Календарных дней в августе столько же, но рабочих больше — 23. Следовательно, сотруднику выгоднее взять отпуск в августе.

Пример № 3: сотрудник оформляет отпуск с 4 по 10 мая 2022 года

В этом случае фактическая продолжительность отдыха сотрудника начнется 30 апреля, а на работу сотрудник выйдет только 12 мая. Он будет отдыхать целых 12 дней, хотя отпускные ему начислят только за шесть. Девятое мая из расчета отпускных исключается, но на этот день продолжительность отпуска сотрудника продлевается.

Должностной оклад сотрудника 52 000 рублей в месяц. Расчетный период сотрудник отработал полностью. Доход сотрудника за это время — 624 000 рублей. Средний дневной заработок — 1 774,74 рубля (624 000 руб. / 12 мес. / 29,3 дн.).

Сумма отпускных составит 10 648,44 рубля (1774,74 руб. × 6 дн.).

В мае 18 рабочих дней, 14 их которых сотрудник отработает. За это время его зарплата составит 40 444, 44 рубля (52 000 руб. / 18 × 14 дн.).

Всего за май сотрудник получит 51 092,88 рубля (10 648,44 руб. 40 444, 44 руб.). То есть сотрудник в мае получит сумму меньшую, чем его оклад, на 907,12 рубля (52 000 руб. — 51 092,88 руб.).

Вывод: но оформить отпуск в мае все-таки можно. Чтобы не потерять в деньгах, надо включать в его период выходные дни. Поэтому на майские праздники надо выбрать такой вариант оформления отпуска, когда потери в деньгах становятся не столь значительными.

Пример № 4: сотрудник оформляет отпуск со 23 по 30 апреля 2022 года

В этом случае фактическая продолжительность отдыха сотрудника составит 11 дней — по 3 мая включительно. Отпускные ему начислят за 8 дней.

Должностной оклад сотрудника 52 000 рублей в месяц. Расчетный период сотрудник отработал полностью. Доход сотрудника за это время — 624 000 рублей. Средний дневной заработок — 1 774,74 рубля (624 000 руб. / 12 мес. / 29,3 дн.).

Сумма отпускных составит 14 197,92 рубля (1774,74 руб. × 8 дн.).

В апреле 21 рабочий день, 16 их которых сотрудник отработает. За это время его зарплата составит 39 619,04 рубля (52 000 руб. / 21 × 16 дн.).

Всего за апрель сотрудник получит 53 816,96 рубля (14 197,92 руб. 39 619,04 руб.). То есть сотрудник получит сумму большую, чем его оклад, на 1 816,96 рубля (53 816,96 руб. — 52 000 руб.).

Следовательно, сотруднику выгоднее оформлять отпуск с 23 по 30 апреля 2022 года.