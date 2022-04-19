Цитата дня. Про 3 миллиарда

Скромный депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Павел Кива задекларировал за 2021 год доход в 2 978 512 285 рублей.
Кроме того, в собственности у него жилой дом в 830 квадратных метров, автомобили Toyota Camry, Range Rover, снегоход. Есть даже два гидроцикла и два... снегоболотохода.
Павел Кива — еще и успешный бизнесмен. Как пишут СМИ, он учредитель компаний «Форум-Трейд плюс», «Армада-Парк». В 2021 году Кива занимал 12 строчку в рейтинге Форбс богатейших чиновников и депутатов России.