Восемь антикризисных вопросов-ответов про деньги и личные финансы

Решила собрать вопросы про деньги, личные финансы и экономику, которые поступают мне от читателей моих блогов. На некоторые вопросы четкого ответа нет, поэтому я так и описываю ситуацию.

Можно ли на старый счет в долларах или евро положить деньги, конвертировав через интернет-банк, а потом снять наличную валюту?

Нет, нельзя. После 9 марта это уже считается новыми поступлениями и правила такие же, как по новым счетам.

То есть пока что можно получить новые поступления даже на валютные вклады только в рублях. Этот порядок введен временно до сентября, но его могут и продлить.

Надо ли сейчас покупать или продавать валюту?

Я писала на канале, как покупала евро в Сбербанке. Но это вовсе не стоит трактовать как универсальный совет — покупать валюту. Я полагаю, что в ближайшее время у нас в стране будет некий дефицит наличных долларов и евро.

Новые купюры нельзя завозить в Россию из-за санкций, а банкам официально разрешили продавать только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. То есть мы увидим, что в стране будет обращаться та валюта, которая уже есть у нас внутри России. Многие экспортеры по закону должны продавать валюту, но обычно это безналичная валюта, мало кто получает оплату налом от зарубежных покупателей.

Я покупаю валюту на случай поездок за границу. Кто-то покупает с инвестиционными целями. Но, если боитесь падения курса рубля, можно покупать и безналичную валюту в приложении банка (открыть счет или вклад в валюте) или на бирже.

Можно ли пополнять старые вклады, открытые по ставкам 18%, 20%, 22%?

Надо смотреть ваш тариф: там точно указано, есть ли возможность пополнения и в течение какого срока (например, первый месяц или первые три дня). Если вы покопались в тексте тарифа и не нашли нужную информацию, можно обратиться в поддержку банка, они подскажут.

Может ли банк поднять ставку по старому кредиту, который я брал(а) ранее?

В 99% случаев в договоре ставка фиксируется на весь срок, поэтому банк не может поменять условия.

Но есть очень маленькая доля кредитов, где ставка плавающая и привязана к ключевой ставке ЦБ, например. Но в последние годы банки такие кредиты почти не выдают. В любом случае, информация по ставке есть в тексте договора. Вы можете сами посмотреть.

Если ставка фиксированная, то повысить ее банк не может.

Может ли банк повысить ставку по кредитной карте?

Да, потому что ставка не фиксируется на определенный срок. Но важно: ставку могут поднять по новым долгам, а старый долг не в грейс-период будет у вас по той ставке, которая была ранее.

То есть с уже имеющейся задолженностью ситуация такая же, как с кредитами — ставка зафиксирована.

Можно ли ехать с картой «Мир» за границу и свободно ей там платить?

Нет. На мой взгляд, наши власти немного лукавят, когда перечисляют страны, где работает карта «Мир». На самом деле в этих странах в основном можно рассчитывать на вариант снятия местной валюты в банкоматах с «Мира», а там уже в стране можно платить налом. В торговых точках карта «Мир» в таких странах принимается редко, на это не стоит рассчитывать, выходя в город только с карточкой.

Вот эти страны, где есть хоть какое-то присутствие карты «Мир»: Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия.

Будет ли курс доллара и евро расти или рубль будет укрепляться?

Этого точно вам никто не сможет сказать. Курс рубля к другим валютам зависит от множества факторов, не все из них можно предсказать. И курс также связан не только с действиями российских властей, но и с действием властей других стран и с событиями в международной экономике.