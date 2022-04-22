Цитата дня. Про исключительные случаи

Пока мораторий на плановые проверки все-таки действует, налоговики свое дело продолжают, и с успехом. О том, как и почему проходят выездные проверки, рассказали в последнем письме ФНС:

«Выездные налоговые проверки проводятся в исключительных случаях».

И дальше добавляют: «в основном при выявлении признаков умышленного уклонения от уплаты НДС». Подписано письмо от 15 апреля 2022 г. № ЕД-18-2/882@ Даниилом Егоровым.

В общем, говорите правильно. Не «бесконечный прессинг бизнеса», а «контроль уплаты НДС». В исключительных случаях.