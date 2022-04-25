Инвестиции в 2022 на фоне санкций: куда лучше вкладывать деньги

Мы бы рекомендовали второй вариант, поскольку такие ситуации представляют редкие и привлекательные возможности для инвестирования.

Многие скажут, что с конца февраля текущего года парадигма инвестирования в российские активы кардинально изменилась — наш рынок в значительной степени отрезан от мировой системы, что выражается в нарушении товарных и финансовых цепочек. Это, в свою очередь, отражается как на оценках компаний, так и на уровне риска инвестирования в них.

Однако мы склонны считать это временным фактором — на перестройку товарных потоков может уйти несколько месяцев, но это может быть достигнуто и быстрее ценой более высокого дисконта цены продажи товаров, в особенности сырья.

Что касается финансовых цепочек, то переход на расчеты в рублях существенно облегчает решение данного вопроса, особенно в свете отключения существенного числа российских банков от SWIFT.

Конечно, существующие препятствия для движения капитала также являются ограничительным фактором, однако по мере нормализации ситуации мы ожидаем их ослабления, что добавит инвестиционной привлекательности подешевевшим активам.

Уникальна ли текущая ситуация для России?

С точки зрения количества санкций (как персональных, так и корпоративных) — да: по данному показателю мы уже обогнали предыдущего лидера (Иран) и уверенно возглавляем санкционный «антирейтинг». Учитывая, что уже анонсированы очередные пакеты санкций, наш гандикап будет только увеличиваться. А по силе санкционного давления мы пока идем аккуратно по стопам Ирана, поэтому будет не лишним посмотреть его опыт.

В целом, Иран живет под санкциями довольно продолжительное время. При этом у Ирана была заморожена еще более существенная часть резервов (около 90%), практически вся банковская система была отключена от SWIFT (что вынуждало Иран использовать банки других стран, например, Турции). Самая серьезная санкция — на сырьевой экспорт страны было наложено эмбарго со стороны как США, так и Евросоюза. Это перенаправило товарные потоки Ирана в сторону Китая, который был готов покупать санкционные нефтепродукты, но с дисконтом.

На экономике Ирана санкционное давление отразилось довольно сильно — инфляция, особенно в последние годы (после выхода США из ядерной сделки в 2018 году), находилась в диапазоне от 20 до 50% годовых. Это негативно отразилось на уровне жизни — ВВП на душу населения со своего пика в 2012 году упал более чем в три раза (с 7,9 тыс. долларов на душу населения до 2,4 тыс. в 2020-м).

С другой стороны, снижение экспорта нефти вынудило иранские власти диверсифицировать экономику, что существенно увеличило ее устойчивость. Высокая инфляция подтолкнула людей к тому, чтобы искать способы сохранения сбережений в реальном выражении.

Причем лучшим способом, как ни странно, оказался фондовый рынок: с 2017-го по 2021 год его капитализация в местной валюте выросла в 15 раз, что по темпам роста существенно обгоняет инфляцию.

Интересен и тот факт, что инвестирование на фондовом рынке стало уделом не только состоятельных инвесторов — по последним данным, брокерские счета были открыты почти у 60% населения Ирана, что говорит о высокой популярности этого способа сохранения денег.

В чем отличие России от Ирана?

Прежде всего отметим, что к моменту начала санкционного давления российская экономика подошла в более «диверсифицированном» состоянии, что должно позволить провести ее «перестройку» более оперативно и с меньшими издержками.

Часть российского экспорта вообще вряд ли может быть остановлена из-за его уникальности и незаменимости (уран, титан, некоторые виды удобрений, металлы платиновой группы, никель и т.д.), что дает дополнительные преимущества в виде стабильного потока валютной выручки.

Немаловажно и то, что после «отработки» санкций на Иране США и Евросоюз применяет точно такую же дорожную карту по их введению, что позволяет заранее подготовиться к ним и, глядя на то, какие методы применяет Иран для их обхода, выработать свое решение быстрее и с меньшими издержками.

Как, принимая во внимание все эти обстоятельства, обеспечить сохранность капитала в текущих сложных условиях?

Прежде всего мы бы настоятельно рекомендовали обратиться к услугам инвестиционных консультантов (в «Открытии Private», например, клиентам доступна услуга advisory), которые помогут с правильной ребалансировкой портфеля по различным классам активов. Это позволит даже в условиях высокой неопределенности составить подходящий конкретному клиенту портфель по риск-метрикам.

В нынешней ситуации мы прежде всего отдали бы предпочтение следующим классам активов:

фондовый рынок (как уже было обозначено, при реализации иранского сценария данный вид инвестирования позволял обогнать инфляцию), причем концентрироваться лучше на акциях экспортоориентированных компаний, преимущественно обладающих уникальными экспортными характеристиками. Компании, ориентированные на внутренний рынок, могут находиться под давлением на фоне снижения покупательной способности. Таким образом, вряд ли их нахождение в портфеле позволит достичь заданных целей.

В ситуации ожидаемой довольно высокой инфляции (вряд ли, конечно, мы увидим иранские 30–40%, однако 20–25% годовых вполне возможны, особенно в текущем году, на фоне шоков и возможного дальнейшего ослабления рубля) рынок акций в целом будет выглядеть более интересным, чем рынок облигаций;

недвижимость — данный актив также позволяет сохранить реальную стоимость денег при довольно высокой инфляции. Однако к выбору объекта нужно подходить осторожно, поскольку существует множество факторов, влияющих на его оценку, и их необходимо учитывать (от класса и назначения объекта до месторасположения и его состояния);

— данный актив также позволяет сохранить реальную стоимость денег при довольно высокой инфляции. Однако к выбору объекта нужно подходить осторожно, поскольку существует множество факторов, влияющих на его оценку, и их необходимо учитывать (от класса и назначения объекта до месторасположения и его состояния); золото — предпочтительно иметь его в физической форме, а не в форме операций по металлическим счетам (ОМС), например, поскольку задачей нахождения золота в портфеле является диверсификация, защищающая от системных рисков. Если же иметь золото в виде ОМС (это, по сути, запись на счете внутри этой системы), то данная функция не выполняется и в случае наступления риск-события защитные свойства не будут реализованы в полной мере.

Отмена НДС с покупки золота в 2022 году тоже способствует росту привлекательности данного актива, как и широкий диапазон размеров слитков (от 1 г до 1 кг), что позволяет подобрать объем, идеально закрывающий потребности.

Выделяя данные активы, мы бы рекомендовали не выбирать какой-то один, а вместе с инвестиционным консультантом составить портфель, включающий их все в пропорции, соответствующей вашему риск-профилю. В периоды такой неопределенности, как сейчас, диверсификация должна играть ключевую роль при инвестировании.

Да, иранский кейс очень похож на путь, по которому пойдет российская экономика (с определенными вариациями), однако всецело на это полагаться не стоит. Отсюда и необходимость нахождения в портфеле защитных активов (золото).

Напоследок хочется еще раз напомнить о том, что каждый кризис открывает уникальные инвестиционные возможности, и только от вас зависит, воспользуетесь вы ими или нет.