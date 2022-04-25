Типовой устав: стоит ли его использовать при регистрации бизнеса?

История типовых уставов (краткая)

24 июня 2019 в силу вступил приказ Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью». Вступить-то вступил, но фактически бизнес смог ими воспользоваться с 25 ноября 2020 года, когда в силу вступил приказ ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@. Именно с этого момента заработали новые формы для государственной регистрации, позволяющие указать тот факт, что общество использует типовой устав и номер выбранного устава.

Всего на данный момент типовых уставов 36. Они представлены на сайте ФНС.

Чем так хорош типовой устав?

Он бесплатный. Поскольку один и тот же устав могут использовать разные компании, он не содержит таких индивидуальных признаков, как фирменное наименование, место нахождения (адрес юрлица) и размер его уставного капитала. Все эти сведения есть в ЕГРЮЛ.

Кроме того, если, к примеру, в банке или для тендера потребуют нотариальную копию устава, то достаточно указать, что ООО использует типовой устав номер такой-то, и вопрос в копировании и нотариальном заверении отпадает. Точно также и при регистрации ООО, либо при переходе действующего общества на типовой устав. В заявлении по форме Р11001 (первичная регистрация), либо по форме Р13014 (внесение изменений) указывается пункт о том, что общество использует типовой устав, и его номер. Разумеется, распечатывать и предоставлять налоговикам этот устав не нужно.

Кстати, в представленных типовых уставах уже указаны способы удостоверения факта принятия решений собранием участников:

с 1 по 18 это делает нотариус

с 19 по 36 — сами участники путем подписания протокола всеми участниками.

Кроме того, каждый из них состоит из двух страниц, минимум положений, только самое, по мнению законодателя, необходимое. И на этом, пожалуй, плюсы заканчиваются. Точнее, они закончились, пожалуй, со слов «он бесплатный».

А теперь о минусах (их много)

Казалось бы, хорошая задумка, снизить расходы бизнеса на разработку устава. Лучше, когда его разрабатывают юристы с соответствующими навыками. Однако большое количество форм слишком расширяет выбор. Учредителям придется обращаться к специалистам, которые им расскажут, о чем каждый из предложенных 36 уставов.

Любопытен тот факт, что ФНС изначально предлагала один-единственный вариант типового устава, рассчитанный на самый частый случай регистрации ООО — единственный учредитель, он же директор. В ФНС даже в свое время приводили статистику — около 95% вновь создаваемых ООО — с одним учредителем, он же директор. Впоследствии типовых уставов было предложено четыре, а в итоге Минюст настоял на принятии 36 вариантов.

Указанные уставы оказались не лишены недостатков. Так, на момент их вступления в силу там были проблемы:

не было возможности создать в ООО совет директоров;

не было прописано распределение компетенции между органами управления ООО;

нельзя установить свой порядок одобрения сделок с заинтересованностью;

отсутствовали положения, разрешающие передачу принадлежащей участнику доли в залог третьим лицам.

Несмотря на то, что часть проблем решили, специалисты по регистрации не рекомендуют использовать типовые уставы даже в качестве временного варианта.

Кстати, законодатель забыл убрать из типовых уставов еще несколько признаков, которые индивидуализируют ООО — это название должности единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, руководитель, президент и пр.). И срок его полномочий (да, его можно на любой срок назначить, не на 5 лет).

По умолчанию, единоличный исполнительный орган в этих уставах называется «генеральный директор». И срок его полномочий, тоже по умолчанию — 5 лет. Это для тех типовых уставов, где единоличный орган один. Если же типовой устав с опцией «каждый участник — единоличный исполнительный орган», должность называется «директор», и срок полномочий определяется так: «до тех пор, пока не перестанет быть участником Общества».

Еще один индивидуализирующий признак для ООО, который предпочли в типовых уставах не указывать — наличие или отсутствие печати. Если печать не используется, она в уставе не упоминается. Ни в одном из 36 типовых уставов о печати не сказано — значит, по умолчанию, если ООО использует типовой устав — печатью оно не пользуется.

Залог доли или части доли в уставном капитале во всех 36 типовых уставах разрешен только другому участнику. Третьим лицам — нельзя.

Еще один важный момент: В статье 21 ФЗ «Об ООО» нигде не сказано, что в обществе может быть отменено преимущественное право других участников на долю в уставном капитале, в случае ее отчуждения. Оно может быть изменено, либо пропорционально долям, либо непропорционально, либо по заранее определенной цене. Смешивать эти варианты нельзя, но и совсем не использовать — такого права в законе нет.

Иными словами, те типовые уставы, где нет преимущественного права при отчуждении доли, не соответствуют законодательству.