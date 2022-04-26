ВС защитил человека, который попытался оспорить свое увольнение спустя год

Он подал на банк в суд, потребовал восстановить его на работе и взыскать разницу в зарплате. Местные суды ему отказали, так как по закону оспорить увольнение можно только в течение месяца. Но Верховный суд защитил работника и объяснил свое решение.

Заявление по чужому желанию

А теперь — детали. Наш герой работал в волгоградском отделении крупного отечественного банка с 2003 года. Начинал с должности контролера-кассира, потом стал старшим кассиром, заведующим кладовой, начальником сектора. На должности начальника сектора получал 47 тыс. рублей. Но в 2018 году его вызвало руководство, и он сам подписал документы, что по личной инициативе расторгает трудовой договор.

Позже в суде он объяснил: заявление по собственному желанию он написал по принуждению начальства. Ему пообещали, что скоро переведут обратно, на ту же должность и с прежней зарплатой, а сейчас необходимо временно оформиться на срочный договор. Затем в течение одного дня уволили и оформили срочный договор. И зарплата стала уже другой. Сначала — 45 тыс. рублей, а чуть позже сотрудника вернули на должность старшего кассира с окладом в 31 185 рублей. Он с этим не согласился и в мае 2019 отправился в суд.

Истец просил суд признать приказ о расторжении трудового договора в 2018 незаконным, восстановить его в должности начальника сектора и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в 700 тыс. рублей. К этой сумме мужчина добавил разницу в зарплате.

Истец рассказал, что в семье работает только он. Содержит жену и двоих детей, один из которых инвалид.

А еще он попросил восстановить ему пропущенный срок обращения в суд. Ведь с момента расторжения бессрочного трудового договора до регистрации иска прошел почти год.

В зале суда истец заявил, что трудовые отношения между ним и банком фактически не прекращались, ведь после увольнения он был тут же принят на работу, но уже по срочному договору. А пойти сразу в суд раньше он не мог, так как просто боялся потерять работу. Выступил в суде и представитель банка. Он сказал, что по Трудовому кодексу (статья 392) работник имеет право обжаловать решение об увольнении в течение месяца, а истец нарушил срок, а значит, иск нельзя удовлетворить.

Сотрудник под давлением

Центральный районный суд Волгограда с точкой зрения банка согласился. Он посчитал неуважительной причину пропуска срока, кроме того, истец ничем ее «объективно не подтвердил». Это решение оставила без изменения и коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда.

Проигравший решил идти до конца, то есть до Верховного суда. И за банковского работника тот вступился.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС заявила, что месячный срок на обжалование решения об увольнении можно продлить, если он был пропущен по уважительным причинам. Об этом сказано в части 4 статьи 392 Трудового кодекса. И еще Судебная коллегия ВС сделала важное замечание: в законе нет перечня причин, которые можно считать уважительными.

Суд напомнил заявление истца о том, что руководители банка оказывали на него психологическое давление. Сотрудник согласился на условия банка, потому что боялся потерять работу — единственный источник дохода семьи. Он думал, что компания сдержит обещание. А вот когда понял, что восстанавливать в должности его не будут, то обратился в суд.