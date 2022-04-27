Нет поля «Учет расходов» в карточке сотрудника в 1С: как исправить ошибку?

Итак, во всех инструкциях по работе в 1С черным по белому прописано: при приеме сотрудника на работу в его личной карточке укажите способ отражения расходов на заработную плату.

Но что делать, если вы зашли в раздел «Зарплата и кадры» — «Сотрудники», выбрали нужного вам работника, а в его карточке этого поля нет?

Есть четыре основные причины этого явления.

Причина № 1. Отключено отображение счетов учета в документах

Зайдите в раздел «Главное» — «Персональные настройки» и включите галочку «Показывать счета учета в документах».

После этого, вернувшись в карточку сотрудника, по кнопке «Еще» — «Перечитать» можно посмотреть появилось ли поле «Учет расходов».

В большинстве случаев включение этой галочки помогает вернуть «потеряшку» на место. Но рассмотрим и другие причины почему этого поля может так и не быть.

Причина № 2. Скрыта строка в настройках самой карточки сотрудника

Здесь же в карточке сотрудника снова нажмите на кнопку «Еще» и выберите пункт «Изменить форму».

В открывшемся окне прокрутите колесико мышки вниз, тем самым дойдя до строки «Подвал», раскройте ее, нажав на плюсик, и убедитесь, что стоит галочка напротив поля «Учет расходов».

Причина № 3. Введен единственный способ отражения расходов

Зайдите в раздел «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты», в открывшемся окне разверните подпункт «Отражение в учете» и нажмите на гиперссылку «Способы учета зарплаты».

Если у вас там указан только один способ отражения начислений по умолчанию, то это тоже может быть причиной того, что программа вам не будет отображать способ учета зарплаты. Он ведь единственный, выбор другого варианта исключен.

Поэтому добавьте другие любые способы учета зарплаты.

Совсем не обязательно их использовать в дальнейшей работе, просто введите их для возможности появления выбора того или иного способа учета зарплаты.

Причина № 4. Сбой в работе регистров 1С

Если первые три пункта не принесли результата, то стоит обратиться к регистру сведений «Бухучет зарплаты сотрудников» и проверить его на наличие задвоения записей, или некорректного отражения данных, а возможно и ручного внесения записи для сотрудника напрямую в этот регистр. В таких непростых случаях мы всегда рекомендуем не стесняться и обращаться к консультантам 1С, т. к. это достаточно сложная процедура для обычного пользователя программы.