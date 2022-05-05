Задвоение бизнеса и аффилированный поручитель: банкротные позиции ВС за февраль

Устоявшее мировое соглашение

Несостоятельный застройщик, концерн «Артромед», заключил мировое соглашение с кредиторами, а суд его утвердил (дело № А57-9021/2014). В документе решалась судьба земельного участка в центре города Энгельса и недостроя — шестиэтажного офисного здания. Они должны были достаться кредитору Гагику Хачатуряну, который погасил долги. Суд принял во внимание решение по делу № А57-4137/2019, в котором были признаны незаконными действия Росреестра по регистрации перехода права собственности на это имущество другому физлицу — Виктору Яскевичу. Тогда суд обязал восстановить запись о праве «Артромеда» на недвижимость.

Яскевич оспорил решение об утверждении мирового соглашения, Арбитражный суд Поволжского округа отменил его. Кассация исходила из того, что в 2008 году Яскевич перечислил «Артромеду» 10 млн руб. в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве, который так не был заключен. А в 2011-м стороны договорились, что за это общество передаст Яскевичу спорное имущество.

Таким образом, утвержденное судом мировое соглашение не проверено на предмет возможного нарушения прав и законных интересов Яскевича, который заключил договор купли-продажи спорного имущества с должником.

Экономколлегия с окружным судом не согласилась. Суды фактически констатировали ничтожность договора о переходе имущества от «Артромеда» к Яскевичу. Поэтому у окружного суда не было повода сомневаться, что имущество правомерно включено в конкурсную массу. Кроме того, Яскевич вообще не имел права оспаривать мировое соглашение, ведь он не заявлял никаких требований к «Артромеду» после того, как его обанкротили.

Критерии контроля за процедурой банкротства

В бизнес-империи бывшего главы банка «Югра» Алексея Хотина были три главных направления — банковский бизнес, недвижимость и нефтедобыча. Добычей углеводородов занималось, в частности, ООО «Матюшкинская вертикаль». В июле 2017 года, за три недели до отзыва у банка лицензии, она отдала «Югре» в залог активы стоимостью 5,3 млрд руб. Таким образом «Матюшкинская вертикаль» поручилась за возврат кредитов другими компаниями, которые связаны с Хотиным — «МагистральСтрой» и «СургутТранс».

В мае 2018 года кредиторы начали банкротить «Матюшкинскую вертикаль». «Югра», которой на тот момент уже руководило Агентство по страхованию вкладов, потребовало включить в реестр его требование на 4,5 млрд руб., обеспеченное залогом. А управляющий Даниил Агапов оспорил сделки по предоставлению залога.

АСГМ выяснил, что все стороны по этим соглашениям — основные заемщики, банк и поручитель — были подконтрольны одному бенефициару. А обеспечительные сделки стороны подписали спустя продолжительное время после заключения основных договоров и «в условиях очевидной неспособности основных должников исполнить свои кредитные обязательства перед банком». Для «Матюшкинской вертикали», которая сама уже находилась в предбанкротном состоянии, эти сделки были лишены «экономической целесообразности».

В результате суд признал сделки недействительными и отказал банку в признании его требований, а вышестоящие инстанции подтвердили это решение. АСВ обратилось в Верховный суд. Подконтрольность банка, заемщиков и должника одному бенефициару, по мнению агентства, объясняет экономические мотивы спорных сделок, а не опровергает их. Кроме того, к неплатежеспособности «Матюшкинской вертикали» привели не спорные сделки, а передача созданной в 2017 году «дочке» лицензии на нефтедобычу стоимостью 1,5 млрд руб.

Успешная деятельность банка по привлечению вкладов была залогом развития бизнеса в сфере нефтедобычи и недвижимости, согласилась экономколлегия. В таком случае обеспечительные сделки могли иметь разумный экономический мотив: они были нужны для выполнения предписаний ЦБ, что позволило бы сохранить «Югру» на плаву при нехватке свободных денег.

«Восстановление финансовой устойчивости входящего в группу банка позволило бы продолжить финансирование деятельности всей группы в целом», — признали судьи.