Особенности зачета и возврата налогов и взносов в 2022 году

Переплата: что с ней можно сделать

В Налоговом кодексе прописаны следующие варианты использования переплаты по налогам и страховым взносам:

зачет в счет предстоящих налогов, сборов, страховых взносов; оплата задолженности по другим налогам, сборам, страховым взносам и штрафам; возврат налогоплательщику излишне уплаченной суммы.

В чем преимущество зачета перед возвратом? Зачет переплаты позволяет налогоплательщику сократить количество действий: вместо возврата переплаты и последующей оплаты по нужным реквизитам можно просто перебросить переплату с одного платежа на другой.

Новшества в правилах зачета и возврата

За 2 последних года правила зачета и возврата налоговых переплат стали заметно выгоднее и проще для налогоплательщика. Из нашей сравнительной таблицы узнаете, что именно изменилось.

Сразу отметим: государство позаботилось о своих интересах, позволив распоряжаться переплатой только при полном отсутствии долгов перед бюджетом.

Сравнение новых и старых правил зачета (возврата) платежей в ФНС

Новый порядок Как было Многоуровневость. Из Налогового кодекса исключили требование о зачете в счет налога одного и того же уровня. Сейчас переплату можно зачесть в счет налога, пеней и штрафов любого уровня бюджета Одноуровневость. Зачесть переплату по налогу можно было только в счет налога того же уровня бюджета (федеральный, региональный, местный). Между налогами разного уровня бюджета зачет был невозможен Страховые взносы наравне с налогами. Теперь переплату по налогам можно зачесть в счет взносов, и наоборот Обособленность страховых взносов. Раньше был запрещен зачет между налогами и страховыми взносами. Переплату по взносам зачитывали только в счет взносов, причем по одному и тому же виду взноса. Например, нельзя было зачесть переплату по фиксированным взносам ИП в счет взносов на пенсионное страхование работников Отсутствие долгов в целом. Теперь для распоряжения переплатой по своему усмотрению у налогоплательщика не должно быть долгов перед бюджетом по всем налогам и взносам, пеням и штрафам Отсутствие долгов. Обязательным условием зачета или возврата переплаты было отсутствие задолженности по конкретному налогу или взносу

Особенности зачета переплаты

Зачесть переплату можно:

в счет предстоящих платежей; в счет уже сформировавшейся задолженности по платежам.

Налоговая проводит зачет в счет налоговых долгов или в счет будущих платежей при получении письменного заявления от налогоплательщика. Форма заявления — в приказе ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@. Также зачет налоговая может провести на основании акта совместной сверки, если таковая была.

Общий срок на подачу заявления на зачет — три года с момента уплаты суммы, ставшей впоследствии переплатой. ИФНС рассматривает заявление и проводит зачет, если все необходимые условия выполняются, в течение 10 дней с даты получения заявления (подписания акта сверки).

Если зачет по результатам камеральной проверки — 10 дней начинаем считать по истечении 10 дней с момента завершения проверки. О принятом решении инспекция сообщает налогоплательщику в течение 5 дней.

Зачет в счет имеющихся долгов налоговая вправе проводить также по собственной инициативе (без участия налогоплательщика), на основании обнаружения факта излишней уплаты, акта совместной сверки или решения суда. При этом сроки зачета аналогичны тем, что мы проговорили выше.

Особый регламент прописан для зачета транспортного и земельного налогов. Зачет по этим налогам возможен только после того, как налогоплательщику направили сообщение об исчисленных налогах.

Особенности возврата переплаты

Если для зачета переплаты может быть несколько причин, то для возврата только одно основание — письменное заявление налогоплательщика. Форма — в приказе ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@.

Срок подачи заявления на возврат — три года с момента уплаты суммы налога или взноса, которая впоследствии стала переплатой. Решение о возврате налоговая принимает в течение 10 дней с момента получения заявления. На сам возврат по закону дается месяц с момента получения заявления от налогоплательщика. Если сумма к возврату возникает по итогам камералки, то срок на принятие решения исчисляется через 10 дней после завершения такой проверки.

Деньги возвращают на банковский счет налогоплательщика по реквизитам из его заявления.

Что делать, если инспекторы нарушили дедлайны по зачету (возврату)

Если инспекция нарушает сроки зачета или возврата, не реагирует на ваши заявления, можете обжаловать действия/бездействие в вышестоящей налоговой (ст. 137 НК). В жалобе приведите дату подачи заявления на распоряжение переплатой, укажите на истечение сроков, предусмотренных Налоговым кодексом.

В конце жалобы сформулируйте ключевые требования:

признать действия или бездействие ИФНС незаконными и обязать инспекцию осуществить возврат или зачет переплаты по налогам/взносам;

начислить к выплате проценты за пользование денежными средствами налогоплательщика на основании п. 10 ст. 78 Налогового кодекса. Размер процентов равен ставке рефинансирования Центрального банка (ключевой ставке), действовавшей на момент несоблюдения налоговым органом своих обязательств.

Срок рассмотрения жалобы и принятия решения — один месяц со дня получения жалобы вышестоящим налоговым органом.

Особенности переплаты по агентскому НДФЛ

Переплата по налогу на доходы физлиц, удержанному налоговым агентом, имеет свои особенности в части зачета и возврата. Важно понимать в первую очередь причину возникновения переплаты по такому налогу. Рассмотрим две возможных ситуации.

Ситуация № 1. Налоговый агент правильно рассчитал и удержал НДФЛ, но в бюджет перечислил больше, чем положено

Налоговый агент вправе обратиться в налоговую за зачетом в счет текущих, в счет будущих других налогов или за возвратом переплаты. Вместе с заявлением на зачет/возврат потребуется сдать:

выписки из регистра налогового учета за необходимый период;

документы, подтверждающие наличие переплаты.

Важно помнить, что зачет переплаты по агентскому НДФЛ в счет предстоящих платежей поэтому налогу невозможен, так как налог должен уплачиваться за счет средств физлиц, а не работодателя — налогового агента.

Ситуация № 2. Налоговый агент удержал НДФЛ в размере большем, чем начислено

У работодателя — налогового агента возникает обязанность вернуть излишне удержанный налог.

Для возврата работник — налогоплательщик должен написать письменное заявление на имя работодателя. Налоговый агент делает возврат из сумм НДФЛ, которые предстоят к уплате в бюджет. То есть налоговый агент в следующем месяце перечислит в бюджет сумму НДФЛ в размере меньшем, чем было начислено, как раз на сумму излишне удержанного ранее налога.

Если НДФЛ в следующем месяце не хватает для возврата, работодатель вправе обратиться в налоговую за возвратом, но только недостающей части, а не всей суммы излишне удержанного налога.

Подведем итог

Возникновение переплаты не означает, что эти деньги потеряны налогоплательщиком. Налоговое законодательство предусмотрело порядок действий, позволяющих распорядиться переплатой — направить ее на зачет или же вернуть обратно на свой расчетный счет. Для оперативного зачета или возврата переплаты важно знать основные правила осуществления этих операций, а также нюансы, возникающие по отдельным налогам.