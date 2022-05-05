1С работает медленно: что делать?

Внешние причины медленной работы 1С

Причина № 1. «Захламленность» рабочего стола

Понятно, что на столе бухгалтера редко когда бывает порядок: папки, документы, отчеты... Но речь не о столе на четырех ножках, а о рабочем столе на компьютере сотрудника.

Чем больше информации вы вносите в 1С, тем больше она становится. Программе необходимо место, чтобы «развернуться на полную катушку» и работать максимально продуктивно. Но если все свободное место вашего компьютера занимают скан-копии документов, лишние копии баз или фотки прошлогоднего отпуска, то базе 1С приходится довольствоваться тем, что есть, что очень влияет на ее работоспособность.

Как можно чаще очищайте ваш компьютер от лишних файлов. Приобретите внешний диск (накопитель), храните всю нужную информацию там.

И кстати, хранить копии баз только на вашем компьютере — не самая лучшая идея. В нашей практике, к сожалению, мы сталкивались с жалобами пользователей, когда случайно пойманный вирус уничтожал всё безвозвратно: и саму 1С, и все имеющиеся копии в компьютере. Поэтому очень важно хранить копии баз на отдельных носителях или в облаке.

Причина № 2. Большой размер 1С

Как мы уже сказали в первом пункте, 1С по мере работы имеет свойство увеличиваться в размере. Это неизбежно. Рано или поздно она просто перестанет нормально работать, если ей будет мало места.

Что можно предпринять в этом случае?

Поговорить с программистами на счет увеличения памяти в вашем компьютере или полного обновления технического оборудования. Перенести базы на сервер. Безусловно это тоже решается с программистами. Сделать свертку базы. Наверняка вы слышали, что эта процедура позволяет начать всё с чистого листа в случае запущенного учета. Однако свертка еще и дает вам небольшую по размеру базу 1С на выходе. Отвечаете на требования ФНС, отправляя скан-копии документов прямо из 1С? Это еще одна причина увеличения размера базы. Вы можете очистить базу от вложенных файлов. Если все вышеперечисленные пункты у вас невыполнимы, то стоит подумать о работе в облачных программах 1С. На данный момент большинство конфигураций уже реализованы в облаке. От вас требуется только стабильный высокоскоростной интернет. Заходить в облачную программу 1С можно из любой точки мира, где есть интернет. Это очень удобно и мобильно!

Причина № 3. Антивирусная программа

Данные программы отнимают большое количество ресурсов компьютера, поэтому порой это является причиной торможения других программ, например, 1С.

Внутренние причины медленной работы 1С

Причина № 1. Лишние КЭШ-файлы

Нередко бывают ситуации, когда происходит внезапное отключение электричества. В этом случае программа пытается выполнить аварийное завершение работы. В результате создаются файлы с ошибками (кэш), препятствующие работе 1С.

Кстати, такие лишние файлы возникают еще и при работе в сети, поэтому в настройках браузера не забывайте заходить по одноименной ссылке и очищать историю и кэш.

Причина № 2. Регламентные и фоновые задания

При запуске и в процессе работы программой 1С автоматически выполняются специальные (регламентные) задания (например, загрузка курсов валют, обновление классификаторов банка и т. д). Они совершаются по заданному расписанию в фоновом режиме. Таких заданий огромный список и не всегда крайне необходимо, чтобы все они выполнялись ежедневно, ведь это существенно тормозит работу программы. Можно просто отключить ненужные фоновые задания.

Причина № 3. Тестирование и исправление ошибок

Помимо кэш-файлов ошибки, тормозящие или блокирующие нормальную работы программы, могут быть в самой базе. Механизм тестирования и исправления ошибок может помочь минимизировать их.

Причина № 4. Версионирование

Большинство из вас знает, что в 1С можно узнать, кто изменил тот или иной документ. А вот то, что можно узнать, какие значения были в документе до и после изменения — секрет для многих. Эта функция в программах называется «версионирование».

При всей своей полезности она обладает существенным минусом — замедляет работу 1С.