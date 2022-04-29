Как управлять дебиторской задолженностью?

Предварительная проверка контрагентов, регламенты взаимодействия с должниками, соблюдение сроков помогут избежать неплатежей.

ДОЛГ.РФ разобрался с экспертами, как выстроить систему управления дебиторской задолженностью, чтобы минимизировать риски неплатежей.

Принципы выстраивания управления дебиторской задолженностью

Самый эффективный механизм управления дебиторской задолженностью — работа на стадии до заключения договоров, отмечает руководитель банкротной практики адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Олег Скляднев. По его словам, необходимо проводить тщательный анализ потенциальных контрагентов, проверять их платежеспособность и оценивать риски неисполнения обязательств.

Эксперт указывает, что проверку можно провести по данным открытых источников и проанализировать сведения о:

дате создания контрагента;

своевременности сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС;

наличии возбужденных исполнительных производств;

нерассмотренных исковых требованиях, поданных заявлениях о банкротстве.

При высоком риске неисполнения обязательства рекомендуется оценить потенциальную выгоду от сделки и ее соразмерность риску. Следует помнить, что долг можно взыскать только с того, у кого есть имущество или стабильные крупные денежные обороты, на которые можно обратить взыскание.

Рекомендуется обязательно предусматривать в договоре право на приостановку действия договора в случае просрочки платежей более чем на 2 месяца, указывает руководитель банкротной практики Московской коллегии адвокатов «Арбат» Алексей Симоненко. Кроме того, действенными способами являются всем известные меры обеспечения, как, например, неустойка и залог.

«Однако мало кто знает (и тем более использует) новые способы защиты — гарантии, которые не так давно были закреплены в нашем законодательстве. Для примера можно привести независимую гарантию и заверение об обстоятельствах. Такие гарантии, особенно от бенефициара бизнеса, подстегнут контрагента к неукоснительному выполнению условий договора, чем регулярно пользуется банковская сфера, поставив данные гарантии в обязательные условия при заключении разного рода договоров», — подчеркивает Алексей Симоненко.

Чтобы стратегия работы с дебиторской задолженностью была эффективной, не будет лишним создание и ведение в компании внутренней системы или реестра должников с актуализацией и мониторингом информации, советует член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Также эксперт рекомендует исключение или сведение к минимуму договоров с постоплатой — напротив, нужно включать в соглашение условие о предоплате.

Юрист указывает, что дебиторскую задолженность можно застраховать. Перед заключением страхового договора необходимо проверить, все ли страховые случаи перечислены, чтобы потом точно получить возмещение.

При наличии просрочки необходимо приостановить постоплатные отгрузки и направить претензию, что станет первым официальным шагом для её возможного взыскания, отмечает адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Даже при общении со сложным контрагентом всегда можно сослаться на наличие регламента, что исключит сложные объяснения по поводу направления претензии.

Важность сроков

Просрочки в 10-30 дней в России считаются нормой, указывает руководитель банкротной практики Московской коллегии адвокатов «Арбат» Алексей Симоненко. При этом деление дебиторской задолженности по срокам важно, поскольку:

просрочка более 3 месяцев говорит о том, что у кредитора возникло право банкротить контрагента;

просрочка более 3 лет говорит о том, что срок исковой давности по ней пропущен.

«Своим доверителям мы всегда рекомендуем ставить флажок на отметке в 1 месяц, чтобы после его истечения направлять досудебную претензию. К моменту просрочки в 3 месяца исковое заявление направляется в суд», — говорит Алексей Симоненко.

В то же время, по словам руководителя банкротной практики адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Олега Скляднева, принципиальной разницы в сроках неплатежей нет, но необходимо следить за сроками платежей, предусмотренными договорами.

«Следует обращать внимание на сроки исполнения обязательств, закрепленные в конкретных сделках, поскольку договором может быть предусмотрено, что неоплата в течение определенного срока не признается просрочкой, что не позволит обратиться в суд с заявлением о взыскании до истечения такого периода», — предупреждает юрист.

Досудебное урегулирование задолженности

Не доводить спор до суда помогут только переговоры и правильно составленный текст договора, уверен руководитель банкротной практики Московской коллегии адвокатов «Арбат» Алексей Симоненко:

«Правильно описанные и предусмотренные способы обеспечения исполнения обязательств позволят кредитору с правовой точки зрения вынудить контрагента исполнить свои обязательства. Наличие личного поручительства учредителя контрагента или независимой банковской гарантии будет служить тузом в рукаве на переговорах. Ни один человек не захочет отвечать за долг своей компании личным имуществом, также как и банк, исполнив гарантию, больше никогда не выдаст такому предпринимателю ни одного кредита».

Однако это не исключает того, что с каждым контрагентом необходимо проводить индивидуальную работу, отмечает руководитель банкротной практики адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Олег Скляднев. В каких-то случаях достаточно провести телефонные переговоры на уровне юристов, а в каких-то может потребоваться встреча руководителей.

Направление претензии с указанием не только суммы задолженности, но и размера штрафных санкций с приложением текста искового заявления также могут повлиять на должника.

«Действуя по принципу, что худой мир лучше доброй войны, можно предложить должнику отказаться от неустоек или даже простить часть долга, чтобы побудить его выполнить обязательства. В случае, если обращение в суд неизбежно, рекомендуется подавать заявление о принятии обеспечительных мер. Арест имущества должника может побудить его выплатить задолженность до завершения рассмотрения дела судом или заключить мировое соглашение», — указывает Олег Скляднев.

Итоги

Для управления дебиторской задолженностью большая часть работы проводится до заключения сделки. Это и проверка контрагента на благонадежность, и предусмотрительность в отношении обеспечения (поручительство, залог, неустойка). Но, даже если бдительность не помогла кредитору, всегда можно рассчитывать на переговоры. Должникам невыгодно расставаться со своими активами, и убедительность доводов кредитора помогут ему взыскать долги.