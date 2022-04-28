Бизнесу хотят предоставить отсрочку по страховым взносам. Власти разрабатывают закон

По итогам правительственного совещания Владимир Путин дал поручение в числе мер поддержки бизнеса предусмотреть отсрочку по страховым взносам.

Что это будет за отсрочка

Речь идет о годичной отсрочке на уплату страховых взносов для двух категорий предприятий:

производственного профиля;

которые поставляют товары (услуги) на российский рынок.

Поставщикам товаров, работ, услуг для внутреннего рынка отсрочка будет положена за второй квартал, «производственникам» отсрочка по взносам за второй и третий кварталы.

То есть страховые взносы «льготники» обязаны будут платить лишь с мая-2023.

Как сейчас платятся взносы

Напомним, что страховые взносы всем видов — пенсионные (ОПС), на обязательный медстрах (ОМС), по временной нетрудоспособности и материнству (ВНиМ), на травматизм, — начисляются по итогу каждого месяца.

Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ уплачиваются тремя отдельными платежками в ФНС, на травматизм — отдельной платежкой в ФСС, до 15 числа следующего месяца.

Тарифы на 2022 г. совпадают с показателями 2021 г.: представители малого и среднего бизнеса уплачивают пониженные тарифы, с сумм выплат, которые превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

На 2022 г. предельная база по пенсионным взносам — 1 565 000 руб., по временной нетрудоспособности и материнству — 1 032 000 руб. (постановление Кабмина от 16.11.2021 № 1951).

Отчетность по взносам сдается ежеквартально (РСВ в налоговую, 4-ФСС — в ФСС), в ПФР сдаются:

СЗВ-М (ежемесячно);

СЗВ-СТАЖ (ежегодно);

СЗВ-ТД (если изменились сведения о работе).

Кому дадут и кому не дадут отсрочку

По предварительным оценкам, на льготу может претендовать 2,8 млн бизнес-единиц.

Окончательный список их, равно как и конкретный перечень отраслей, кабмин определит в ближайшее время, но уже сейчас известно, что на отсрочку не смогут претендовать:

экспортеры;

представители финансовой сферы;

торговцы-оптовики;

бюджетный сектор.

Возможно, что при формировании списка в него все-таки войдут дополнительные льготники.

Например, было бы логично распространить отсрочку и на ИП, занимающихся производством и (или) поставками для нужд внутреннего рынка.