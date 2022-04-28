Страховые взносы

Бизнесу хотят предоставить отсрочку по страховым взносам. Власти разрабатывают закон

Отсрочку дадут на год, сейчас для этого готовят нормативку.

Версия для печати

По итогам правительственного совещания Владимир Путин дал поручение в числе мер поддержки бизнеса предусмотреть отсрочку по страховым взносам.

Что это будет за отсрочка

Речь идет о годичной отсрочке на уплату страховых взносов для двух категорий предприятий:

  • производственного профиля;
  • которые поставляют товары (услуги) на российский рынок.
Поставщикам товаров, работ, услуг для внутреннего рынка отсрочка будет положена за второй квартал, «производственникам» отсрочка по взносам за второй и третий кварталы.

То есть страховые взносы «льготники» обязаны будут платить лишь с мая-2023.

Как сейчас платятся взносы

Напомним, что страховые взносы всем видов — пенсионные (ОПС), на обязательный медстрах (ОМС), по временной нетрудоспособности и материнству (ВНиМ), на травматизм, — начисляются по итогу каждого месяца.

Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ уплачиваются тремя отдельными платежками в ФНС, на травматизм — отдельной платежкой в ФСС, до 15 числа следующего месяца.

Тарифы на 2022 г. совпадают с показателями 2021 г.: представители малого и среднего бизнеса уплачивают пониженные тарифы, с сумм выплат, которые превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

На 2022 г. предельная база по пенсионным взносам — 1 565 000 руб., по временной нетрудоспособности и материнству — 1 032 000 руб. (постановление Кабмина от 16.11.2021 № 1951).

Отчетность по взносам сдается ежеквартально (РСВ в налоговую, 4-ФСС — в ФСС), в ПФР сдаются:

  • СЗВ-М (ежемесячно);
  • СЗВ-СТАЖ (ежегодно);
  • СЗВ-ТД (если изменились сведения о работе).

Кому дадут и кому не дадут отсрочку

По предварительным оценкам, на льготу может претендовать 2,8 млн бизнес-единиц.

Окончательный список их, равно как и конкретный перечень отраслей, кабмин определит в ближайшее время, но уже сейчас известно, что на отсрочку не смогут претендовать:

  • экспортеры;
  • представители финансовой сферы;
  • торговцы-оптовики;
  • бюджетный сектор.
Возможно, что при формировании списка в него все-таки войдут дополнительные льготники.

Например, было бы логично распространить отсрочку и на ИП, занимающихся производством и (или) поставками для нужд внутреннего рынка.

🆘 ШТРАФ?! ✋🏻 НЕТ!!! Если бухгалтер не разберется в ФСБУ, его могут оштрафовать на 20 000 ₽! Изучите все пять новых стандартов за один месяц.

1 мая стартует курc про все 5 новых ФСБУ с 2022 года. Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения».

При заказе до 29 апреля месяц безлимитных консультаций каждому бухгалтеру в подарок. Подробнее об акции читайте тут 👈

Подборка полезных мероприятий

Разместить