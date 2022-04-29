Какие законы вступают в силу в мае

С 27 апреля

Права детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца, защитят

Подростки, которым установлена пенсия по инвалидности или потере кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости сохранят социальные доплаты к ней. Раньше в этом случае доплата не была предусмотрена.

Норма распространяется и на молодых людей, обучающихся в очной форме по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет.

Наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии

За публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны штраф составит:

для граждан ― до 2 тыс. руб . либо административный арест до 15 суток;

. либо административный арест до 15 суток; для должностных лиц ― до 4 тыс. руб .;

.; для юрлиц — до 50 тыс. руб.

При повторном нарушении наказание вырастет.

С 1 мая

Пособие на детей от восьми до 17 лет

Досрочный прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет на «Госуслугах» начался 26 апреля. С 1 мая заявления будут направляться в ПФР. Деньги придут за период с 1 апреля.

Раньше пособие на детей этого возраста было положено только одиноким родителям. Теперь добавляется еще одна мера соцподдержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по региону. При ее назначении учитываются доходы и имущество.

Соцвыплаты не спишут за долги

Без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита.

Полный перечень социальных средств, которые запрещено списывать, есть в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве».

Меньше ограничений для быстрых платежей

Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) увеличена до 1 млн рублей. Ранее это было 600 тыс. рублей.

С 5 мая

Делистинг российских бумаг с иностранных бирж

До 5 мая компании должны предпринять действия для того, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и прекратить программы депозитарных расписок. Не позднее пяти рабочих дней после этого компаний должны будут отчитаться перед Центробанком.

С 26 мая

Списки контролируемых товаров

Правительство будет утверждать перечни контролируемых товаров и технологий в рамках экспортного контроля. Это нужно для оптимизации существующей процедуры.