3-НДФЛ за 2021 год: кто должен сдать, до какого числа и срок уплаты НДФЛ

Кто должен сдать

Декларацию 3-НДФЛ нужно подать всем, кто в 2021 году:

Продал недвижимость или автомобиль, который находился в собственности меньше минимального срока владения.

По общему правилу минимальный срок владения недвижимости 5 лет, а автомобилей 3 года. Можно продать недвижимость без налога через 3 года, если ее получили по наследству, приватизации, в подарок от близкого родственника, а также если это единственное жилье.

Получил доход от продажи имущественных прав (переуступка права требования по ДДУ).

Получил в дар не от близкого родственника недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи. К близким родственникам относятся: родители, дети, супруги, бабушки, дедушки, братья, сестры, внуки.

Получил вознаграждение от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе договоров гражданско-правового характера. апример, по договорам найма или аренды любого имущества. Если с вознаграждения был уплачен НПД, декларацию подавать не нужно.

Получил дивиденды от иностранных компаний (даже если акции иностранных компаний были куплены через российских брокеров на российских биржах).

Купил валюту на бирже и затем продал её на бирже дороже.

Получил доход от иностранного брокера.

Задекларировать полученные в 2021 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Кому не надо сдавать 3-НДФЛ

Не нужно подавать декларацию, если вы:

продали жилье раньше минимального срока владения при условии что его стоимость не больше 1 млн. ₽;

продали нежилую недвижимость (садовый дом, гараж, машиноместо) или другое имущество (автомобиль) раньше минимального срока владения при условии, что его стоимость не более 250 000 ₽;

продали жилье, чтобы сразу купить жилье побольше, если входите в состав семьи с минимум двумя детьми.

С 2022 года семьи с детьми освобождаются от уплаты налога с продажи недвижимости, если одновременно соблюдаются следующие условия:

в семье двое и более детей, не достигших 18 лет (24 лет, если учатся очно); взамен проданного жилья необходимо приобрести другое в течение того же года, когда было продано жилье, или до 30 апреля следующего года; новое жилье должно быть больше по площади или его кадастровая стоимость должна быть выше; кадастровая стоимость жилья на продажу не должна быть больше 50 млн рублей; на момент продажи налогоплательщику и членам семьи не принадлежит в совокупности более 50% другого жилья, общая площадь которого больше приобретаемого.

Тем, кто соответствует всем условиям, продать жилье можно в любое время, хоть через месяц после покупки. Декларацию подавать не нужно (п. 2.1 ст. 217.1, п.п. 1. ст. 229 , п.п. 2 п. 1 ст. 228 НК).

Срок сдачи

30 апреля в этом году выпадает на выходной день, поэтому последний день сдвигается на 4 мая.

Налоговую декларацию на получение налогового вычета за 2021 год можно подать в любое время до окончания 2024 года.

Как удобнее сдать 3-НДФЛ

Удобнее всего подать декларацию онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС.

Уплата НДФЛ

Налог, исчисленный в декларации, нужно заплатить не позднее 15.07.2022.