Почему некоторые люди считают, что курс рубля — ненастоящий?

Так почему же есть вот это мнение про ненастоящий курс?

Есть 4 основные причины.

1) Для нерезидентов (иностранных инвесторов) ограничены многие операции на бирже. Они не могут продать свои рублевые активы, а если такая возможность появится, то курс рубля обвалится, скорее всего.

2) Государство ограничило вывоз капитала из страны.

Если говорить про физлиц, то налом можно вывезти не более 10 000 долларов.

На счета в зарубежные банки физлицо тоже не может перевести более 10 тыс долларов в срок с 9 марта до 9 сентября (специальный валютный режим).

3) Экспортеров заставляют продавать валютную выручку. Да, это влияет на курс, но обязательную продажу валютной выручки вводили и ранее в качестве временной поддержки во время кризисов.

Когда продают, например, доллары — растет курс рубля к доллару, а если бы продавали рубли, то наоборот — рубль бы падал.

4) Наличную валюту нельзя купить по цене, близкой к курсу биржи или ЦБ. С 18 апреля банкам разрешили продавать валютный нал, поступивший в кассы с 9 апреля. Далеко не все банки начали продавать валюту, а кто начал — у тех можно купить не в каждом отделении. Я уже писала про свой опыт со Сбербанком. Так вот, там, где валюту реально продают, курс покупки доллара или евро будет значительно выше курсы биржи или курса ЦБ.

Ближе к официальным курсам будет курс покупки в интернет-банке или в приложении. Но мы можем купить со сути виртуальные доллары, евро и юани.

Потому что по пополнениям счетов и вкладов в валюте с 9 марта снять эти деньги можно все равно лишь в рублях. Например, я открыла валютный счет в банке, купила на него в приложении 100 долларов. В банкомате или офисе я не смогу получить эти 100 долларов — только рублевый эквивалент.

Вот эти 4 фактора сейчас сильно влияют на укрепление рубля после его падения в феврале. Но называть курс «ненастоящим» я бы не стала, тут точнее было бы слово «нерыночный».