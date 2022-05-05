Право

Документы на недвижимость можно получить, даже когда все сроки пройдут. Что рассказал Росреестр

Ситуация вполне житейская: оформили документы на тот или иной объект недвижимости – а далее все как-то не получается забрать их. А то и внешние факторы вмешиваются (пандемия, например). Куда обращаться заявителям, которые получили госуслугу, им оформили документы, а сами документы вовремя не получены? Где они хранятся? На протяжении какого периода?

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Изучаем разъяснения Росреестра.

Общее правило обязывает хранить готовые документы в течение 45 календарных дней в офисе соответствующего МФЦ. Истекли сорок пять дней, ни заявитель, ни его уполномоченный не забрали — документы направляются в соответствующий филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра на хранение.

Где искать концы

Понятно, что это не означает немедленного уничтожения. Вы вправе сделать запрос и получить нужную вам документацию из архива Росреестра в любое время.

Возникает вопрос: как найти концы, т.е. где хранятся вовремя не забранные документы?

Ответы можно получить по телефону или лично, обратившись в филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра (если он известен) или просто по «горячей линии» Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра (8 800 100-34-34), это круглосуточно и бесплатно.

Запрос можно адресовать и МФЦ, но, как уже было сказано, по истечение 45 календарных суток документы передаются в филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра и запрос логичнее отправлять именно туда.

Как оформлять запрос

Для получения архивной документации достаточно подать заявление на возврат невостребованных вовремя документов и подтвердить свою личность, предъявив паспорт (иной аналогичный документ).

Представителю (исключая законных) необходима доверенность, удостоверенная нотариусом.

Какой способ получения выбрать

Да, вы можете и это, есть как минимум три варианта. Небольшой лайфхак: составляя заявление, сразу укажите предпочтительный способ получения. Какие есть варианты:

  • по месту хранения с получением день в день;
  • в любом удобном филиале, т.е. независимо от места хранения. В этом случае вам придет уведомление о доставке;
  • с курьером.

Цена вопроса

Документы выдаются бесплатно — за исключением курьерской доставки, в этом случае большинству заявителей придется оплатить труд курьера. Для уточнения стоимости можно обратиться к приказу Росреестра № П/0545 (подписан 26 ноября 2021 г.), в котором расписаны цены доставки по регионам. Однако в любом случае услуга должна быть бесплатной для:

  • ветеранов;
  • инвалидов Великой Отечественной войны;
  • детей-инвалидов;
  • инвалидов с детства I группы;
  • инвалидов I и III групп.

Во избежание нештатных ситуаций (в т.ч. утечки информации, данных, мошенничества, утраты и т.п.) лучше забирать документы сразу по готовности.

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