​Что изменится для водителей весной 2022 года. Список

Разбираемся, что должен знать каждый.

Ремонт по ОСАГО станет дольше

Изменение, связанное с ОСАГО, которое только планируется — это возможное увеличение срока восстановительного ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней с момента обращения на станцию технического обслуживания. Такой законопроект уже готов.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, западные санкции против российской экономики привели к уходу ряда автомобильных компаний с отечественного рынка. Это обернулось не только прекращением поставок машин, но и комплектующих к ним, что вызвало дефицит запчастей и рост их стоимости.

Когда Госдума приступит к рассмотрению документа, пока неизвестно.

Массовые рейды ГИБДД и скрытые патрули

Майские праздники — традиционное время, когда ГИБДД проводит массовые рейды и проверки по всей стране. О том, что в «майские» по статистике растет доля аварий с нетрезвыми водителями, сказано и в новом пособии для инспекторов ГИБДД: одними из наиболее опасных дней в году считаются 2 и 9 мая.

Проверки в усиленном режиме будут проходить в Москве практически каждый день в период длинных выходных. Схожая ситуация — и в других городах.

К примеру, сообщения о таких проверках появились в подразделениях ГИБДД в Самаре, Брянске, Екатеринбурге, Сыктывкаре, Рязани, Башкортостане, Воронеже, Мособласти и в других регионах.

Бесплатная парковка в Москве

В Москве традиционно можно будет бесплатно парковаться на всех стоянках.

Такая льгота, как сообщили в столичном Дептрансе, будет работать в период 9 и 10 мая.

Штрафы с камер за временные знаки

Весна — традиционное время для ремонта дорог. На ряде отрезков рабочие устанавливают временные дорожные знаки, в том числе со значительными ограничениями скорости вплоть до 20-30 км/час.

Как предупредили операторы дорожных камер, если раньше стационарные комплексы не фиксировали таких изменений, то сейчас перенастроить из стало гораздо легче.

Следовательно, если проигнорировать такой знак на магистрали, то можно легко поймать превышение на 40-60 и более км/час.

Информацию о такой перенастройке ранее подтвердили Autonews.ru и в Центре организации дорожного движения в Москве (ЦОДД).

Купля продажа автомобиля через Госуслуги

Совершать сделки с автомобилями с помощью электронного договора купли-продажи через сайт Госуслуг скоро смогут все пользователи. Размещать объявления о продаже можно будет в личном кабинете.

Обновленный функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью. Соответствующее постановление 9 апреля 2022 подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

По старым правам можно будет ездить три года

В очередной раз напомним, в середине апреля власти на три года продлили действие водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Эта мера направлена на «снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан».