Можно ли работать на больничном

Рассмотрим, может ли работник трудиться в компании, находясь на больничном, как оплачивается работа в период временной нетрудоспособности, а также поговорим о рисках работы на больничном.

Можно ли выйти на работу на больничном

Выход сотрудника фирмы на работу во время действия листка нетрудоспособности является нарушением режима лечения. Больничный лист подтверждает, что человек временно не способен трудиться и освобожден от работы. Он обязан соблюдать предписанный врачом режим лечения (п. 3 ч. 2 ст. 4.3 закона № 255-ФЗ, п. 9 порядка формирования листков нетрудоспособности).

Работодатель не вправе вызвать человека на работу, если открыт листок временной нетрудоспособности. Более того, за отказ работника выйти на работу в данный период компания не вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности, так как он не совершает дисциплинарного проступка.

Но и по своей инициативе работнику лучше не выходить на работу при официально открытом больничном. Если же сотрудник выразил такое намерение, это может иметь негативные последствия как для работодателя, так и для самого человека. В связи с нарушением режима лечения, о необходимости соблюдения которого говорилось выше, гражданину может быть снижен размер пособия по временной нетрудоспособности (п. 1 ч. 1 ст. 8 закона № 255-ФЗ).

Такой вид страхования законом рассматривается как компенсация, в частности, утраченного заработка. Отсюда следует, что выплата зарплаты в данной ситуации не предполагается, поскольку сотрудник из-за нетрудоспособности не работает.

В связи с временным отсутствием заболевшего работника его обязанности по поручению компании может выполнять другой сотрудник на основании ст. 60.2 Трудового кодекса РФ. Если заболевший сотрудник выйдет на работу в период больничного, работодатель не сможет сразу отменить данное поручение. Указанная статья устанавливает, в частности, обязательный срок предупреждения сотрудника, который временно исполняет обязанности отсутствующего, о досрочной отмене поручения. Он составляет не менее трех рабочих дней.

Поэтому несоблюдение установленного порядка будет нарушать трудовые права другого сотрудника.

Если сотрудник все же вышел трудиться во время больничного, работодатель может составить акт о нарушении сотрудником режима лечения и выходе на работу. Его оформляют в произвольной форме. В акте целесообразно отразить, в частности, следующее:

наименование компании;

дату составления акта;

Ф.И.О. лица, составившего акт. Это может быть непосредственный руководитель работника;

Ф.И.О. лица, двух или более лиц, засвидетельствовавших выход работника на работу;

Ф.И.О. непосредственно сотрудника;

обстоятельства нарушения: дату выхода на работу, действия и объяснения работника, действия работодателя, иные обстоятельства;

подписи указанных лиц.

К акту можно приложить объяснительную записку работника, иную информацию, связанную с его выходом на работу.

При проведении проверки подобные меры помогут компании отразить обстоятельства выхода работника на работу во время больничного.

Если сотрудник приступил к работе на больничном, возможны, в частности, следующие риски, а именно административная ответственность:

по ч. 1, 2 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ — если, например, неправильно вели табель учета рабочего времени и не отразили в нем выход работника на работу в период больничного;

по ч. 6, 7 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ (когда эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ) — если, например, не выплатили работнику зарплату за время, отработанное в период больничного;

по ч. 1, 2 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ — если, например, без соблюдения сроков предупреждения работника досрочно отменили порученную ему дополнительную работу.

Оплатят ли работу во время больничного

За период болезни или ухода за больным членом семьи работнику положено пособие по временной нетрудоспособности, которое компенсирует до поры утраченный заработок (ст. 183 Трудового кодекса РФ, ч. 1 ст. 1.3, ч. 1 ст. 5 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

По общему правилу организация оплачивает работнику больничный, выданный в связи с его болезнью или бытовой травмой, только за первые три дня нетрудоспособности. Пособие за остальные дни работник напрямую получает в том территориальном отделении ФСС РФ, в котором зарегистрирована организация. Для выплаты отделением соцстраха пособия работнику организация направляет туда необходимые сведения и документы.

В остальных случаях, в том числе при уходе за больным членом семьи, пособие назначается и выплачивается ФСС РФ с первого дня. При этом в отношении отдельных категорий граждан назначение и выплата пособия осуществляются работодателем даже в части, выплачиваемой за счет ФСС РФ (п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 5 закона № 255-ФЗ, пп. 1–3 особенностей, утвержденных Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 777н).

Выплата пособия сохраняется, в частности, до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Следовательно, за один и тот же период гражданину не могут выплатить и заработную плату, и пособие по временной нетрудоспособности (ст. 183 Трудового кодекса РФ, ст. 5, 6 закона № 255-ФЗ).

Тем не менее на законодательном уровне порядок действий работодателя и оплаты периода времени, указанного в листке нетрудоспособности, на протяжении которого работник выходил на работу, нормативно не закреплены.

С одной стороны, работодатель обязан начислить пособие по временной нетрудоспособности по оформленному листку нетрудоспособности. При этом начисленную работнику за такой период заработную плату работодатель сможет удержать из последующих выплат как излишне выплаченную, если в суде будет доказано, что переплата заработной платы вызвана неправомерными действиями работника. Кроме того, работодатель также может информировать медицинское учреждение, выдавшее листок нетрудоспособности, о нарушении работником предписанного врачом режима, представив доказательства выхода работника на работу (ч. 4 ст. 137 Трудового кодекса РФ).

С другой стороны, если работник в период временной нетрудоспособности выходил на работу, то основания для выплаты пособия за период работы, совпавший с периодом нетрудоспособности, отсутствуют, поскольку целевым назначением пособия по временной нетрудоспособности является возмещение утраченного в связи с нетрудоспособностью заработка.

Фактически выход на работу во время нетрудоспособности означает, что работник не утратил ни трудоспособность, ни заработок. Работник, который в свое рабочее время находился на своем рабочем месте и выполнял свою работу, имеет право на вознаграждение за труд, то есть на своевременную и в полном размере выплату заработной платы за отработанные дни (ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 22, ст. 56 Трудового кодекса РФ, ч. 1 ст. 1.3, ч. 1 ст. 5 закона № 255-ФЗ).

В данном случае урегулирование ситуации возможно между сторонами трудового договора. Указанные выплаты (и заработная плата, и пособие по временной нетрудоспособности) направлены в пользу работника, поэтому ему целесообразнее определить вид оплаты, наиболее выгодный для него.

На сотрудников фирмы, работающих дистанционно, распространяются нормы трудового права, в том числе связанные с оплатой больничных, и иных актов, содержащих такие нормы, с учетом положений ч. 4 ст. 312.1, ст. 183 гл. 49.1 Трудового кодекса РФ. Следовательно, больничный этим работникам оплачивается в общем порядке.

Если сотрудник заболел и решил взять больничный лист, а позже сообщил работодателю, что может работать удаленно, возможно ли оформление дистанционной работы во время действия листа нетрудоспособности? В данной ситуации нельзя. Заболевшие сотрудники могут работать дистанционно, за исключением тех, кто оформил больничный.

Как уже отмечалось, больничный лист подтверждает, что работник временно не способен трудиться, освобожден от работы и обязан соблюдать предписанный врачом режим лечения.

Работников можно временно перевести на дистанционную работу, если имеется такая возможность (ст. 312.9 Трудового кодекса РФ). Даже изоляция на дому по предписанию контрольных органов этому не помеха.

Поэтому если работник оформил листок нетрудоспособности, в том числе в связи с коронавирусом, рекомендуется предупредить его о недопустимости работы во время больничного.

Как оплачивается больничный, если человек работал

Листок нетрудоспособности выполняет сразу несколько функций. С одной стороны, он выступает финансовым документом, то есть основанием для назначения и выплаты пособия. С другой — он удостоверяет нетрудоспособность человека и подтверждает временное освобождение от работы (ст. 183 Трудового кодекса РФ, ч. 6 ст. 13 закона № 255-Ф).

Выход на работу в компанию во время пребывания на больничном листке, когда решением лечащего врача сотрудник освобожден от выполнения его трудовой функции, считается одним из видов нарушения режима, предписанного врачом. Такое нарушение режима может повлечь уменьшение пособия по временной нетрудоспособности до размера, не превышающего за полный календарный месяц МРОТ, установленного на день оформления больничного.

Напомним, что минимальный размер оплаты труда с 01.01.2022 составляет 13 890 рублей (ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ).

В районах и местностях, в которых применяются собственные коэффициенты к заработку, пособие ограничено размером МРОТ с учетом этих коэффициентов (ст. 8 закона № 255-ФЗ, пп. 68, 78 приложения к Приказу Минздрава РФ от 23.11.2021 № 1089н).

Даже если лечащий врач не укажет в больничном листе на нарушение режима, администрация работодателя может признать выход официально заболевшего работника как несоблюдение режима и посчитать, что этот факт является основанием для снижения пособия по временной нетрудоспособности.

Размер пособия по временной нетрудоспособности уменьшается со дня нарушения режима лечения.

Поэтому если работник заболел, оформил листок нетрудоспособности и, не уведомив об этом работодателя, вышел на работу, а затем воспользовался своим правом больного остаться дома, то оплата может быть произведена следующим образом: