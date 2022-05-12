Налоги, взносы, пошлины

Цитата дня. Про рекорды, которые мы заслужили

Аналитики посчитали, сколько налогов собрали в бюджет России за март. И это грандиозная цифра.

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По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступления налогов впервые составили больше 4 трлн рублей.

В годовом сравнении они выросли на 34,5%, и это рекордные показатели, пишет ТАСС

 

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