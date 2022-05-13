Какие изменения внесены в закон о защите прав потребителей

Жалобы

Если верить жалобам в соцсетях, обладателями бесполезного продукта в придачу к нужному, ежегодно становится немалая часть россиян. При этом чаще других им навязывают страховые услуги:

«Не могу оформить ОСАГО без покупки страхования жизни»;

«Не могу приобрести авто без двух-трех полисов, которые прилагает к нему дилер»;

«Не могу взять кредит без страховки»,

— это лишь некоторые примеры публикаций в интернете.

Однако сетовать россиян заставляют далеко не только автосалоны и финансовые компании. К примеру, жительнице Подмосковья Александре попытались навязать услугу, когда она отправилась покупать новый телефон:

«Ребенок потерял телефон, и нужно было срочно купить новый. Поехала в ближайший салон МТС, выбрала простенький Nokia. Пытаясь его приобрести, я узнала, что это невозможно сделать просто так — обязательно нужно покупать новый тарифный план, новую сим-карту. В конечном итоге объяснив им, что идет нарушение закона о торговле, продавец сказал, что он в порядке исключения мне эти деньги вернет, но завтра, чтобы это было не день в день. А в процессе разговора выяснилось, что это негласное указание руководства салона — отказывать в продаже только телефонов».

Причины

Салоны связи раньше навязывали услуги редко. Все изменилось в конце февраля, когда, как говорят эксперты, весь рынок оказался в стрессовой и новой для себя ситуации.

Именно этот факт больше всего настораживает правозащитников: якобы компании сейчас в попытке сохранить выручку, либо же попросту пользуясь тем, что зарубежные конкуренты уходят из страны, начинают диктовать свои условия клиентам.

В этом случае даже новые поправки в законодательство вряд ли смогут защитить покупателей. Поправки начали прорабатывать пять лет назад, абсолютно в другой экономике, когда была конкуренция, и когда законом можно было убрать с рынка худшие практики. Но в нынешних условиях эти нормы уже неактуальны. Дело в том, что нарушено базовое условие, на котором и работает закон «О защите прав потребителя» — это конкуренция.

Прогноз

Но не все так драматично. Мы возлагаем на поправки большие надежды. Суды всегда были не слишком благосклонны к потребителям. К примеру, покупателей заставляли доказывать, что услуги или товары им действительно навязали. Хотя, по закону, делать это истцы не обязаны — это задача ответчика.

К тому же не существовало критериев, что именно считать недопустимым условием в договорах. Так что собранных пострадавшими доказательств зачастую было недостаточно, чтобы убедить суд.

Теперь ситуация должна измениться, да и сами компании вряд ли захотят доводить дело до публичных разбирательств.

Еще в декабре 2021 года власти принимали похожий закон — тогда навязывать услуги запретили банкам. После этого, по данным регулятора, количество жалоб на такие случаи снизилось на 20%.