Противопожарные инструктажи с 2022 года: что важно знать кадровику

Чем руководствоваться

С 01.03.2022 порядок, виды и сроки обучения работников (служащих) в организациях по программам противопожарного инструктажа устанавливает приказ МЧС от 18.11.2021 № 806. Он действует до 1 марта 2028 года.

Сразу обозначим, что его действие не распространяется на прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с прежним регламентом – приказом МЧС от 12.12.2007 № 645 – до истечения сроков периодичности такого обучения мерам, предусмотренных Приказом № 645.

По п. 32 Приказа МЧС № 645 обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников нужно с периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а на взрывопожароопасном производстве – один раз в год.

За что отвечает руководитель

Он несёт ответственность за организацию и своевременность обучения работников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа.

Что определяет руководитель

Одна из его основных обязанностей – определить и утвердить порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности.

При этом нужно учитывать требования нормативных актов РФ. И в первую очередь, Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

Теория и практика

Обучение должно содержать теоретическую и практическую части. Его можно проводить как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа можно доносить дистанционно.

Противопожарные инструктажи проводят с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов. Они могут быть на бумаге и/или электронными. Их разрабатывают на основании нормативных актов РФ и нормативных документов по пожарной безопасности.

Условие обучения дистанционщиков

Это одно из новшеств Приказа МЧС № 806. Согласно п. 5 Порядка, дистанционных работников (служащих) нужно обучить, если это предусмотрено трудовым договором или допсоглашением к нему. При этом сам договор предусматривает выполнение трудовой функции дистанционно.

Цели противопожарного инструктажа

Его проводят в целях:

доведения обязательных требований пожарной безопасности;

изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования;

изучения имеющихся систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты;

действий в случае возникновения пожара.

Кто проводит и разрабатывает программы

Проводить противопожарные инструктажи нужно в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности, определённым руководителем. Кроме того, следует учитывать структуру и численность работников.

Работник, который проводит рассматриваемые инструктажи, должен быть подготовлен по одной из следующих схем:

прошёл обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам – переподготовки или повышения квалификации;

– переподготовки или повышения квалификации; есть среднее профессиональное и/или высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (т. е. образование пожарно-технического профиля);

по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (т. е. образование пожарно-технического профиля); прошёл независимую оценку квалификации – в период действия свидетельства о квалификации.

В итоге это следующие лица:

руководитель организации;

лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности, назначенное руководителем;

должностное лицо, назначенное руководителем ответственным за проведение противопожарного инструктажа;

иные лица по решению руководителя.

Проводить противопожарные инструктажи могут и сторонние специалисты на основании гражданско-правового договора. Требования к их подготовке аналогичны перечисленным выше трём схемам.

Все указанные лица вправе разрабатывать программы противопожарных инструктажей. Эти программы должен утвердить руководитель или назначенные им ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

Виды инструктажей

По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи бывают следующие:

вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой.

Далее вкратце рассмотрим каждый.

Вводный противопожарный инструктаж

Проводят до начала трудовой (служебной) деятельности в организации:

со всеми вновь принимаемыми на работу (службу), в т. ч. временную;

командированными, прикомандированными;

иными работниками – по решению руководителя.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте

Проводят непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации:

со всеми прошедшими вводный противопожарный инструктаж;

с переведенными из другого подразделения;

кому поручено выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации.

С учетом структуры и численности работников можно совмещать проведение вводного и первичного на рабочем месте противопожарных инструктажей. Эти случаи должны быть установлены руководителем в порядке обучения мерам пожарной безопасности.

Повторный противопожарный инструктаж

Проводят не реже одного раза в год со всеми работниками, с которыми проводился вводный и первичный на рабочем месте противопожарные инструктажи.

С некоторыми работниками повторный инструктаж проводят не реже одного раза в полгода. Это работники:

на объектах проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно; на объектах, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности; занимающиеся охраной (защитой) объектов, имущества организации.

Внеплановый и целевой противопожарные инструктажи

Случаи их проведения оговорены в п. 17 и 18 приказа МЧС № 806.

Место проведения

Противопожарные инструктажи проводят индивидуально или с группой работников, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в организации. Это происходит в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.

А вот повторный противопожарный инструктаж допустимо проводить:

в иных помещениях – учебных классах, кабинетах;

на территории организации – с работниками, чьи трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.

Проверка знаний

Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным их программами. Её проводит:

лицо, проводившее противопожарный инструктаж;

иное лицо, назначенное руководителем в соответствии с порядком обучения мерам пожарной безопасности.

Проверять знание теории можно дистанционно, а практики – как это установлено порядком обучения пожарной безопасности

Показавших неудовлетворительные результаты к работе не допускают до подтверждения необходимых знаний и умений.

Учет проведения инструктажей

Для этой цели служит журнал учета противопожарных инструктажей, рекомендуемый образец оформления которого приведен в Приложении к Порядку. Его можно вести в электронном виде.

И в целом документы, фиксирующие результаты обучения и проверки знаний, умений, сторонам можно оформлять электронно с заверением электронной подписью.

Также всегда нужно быть готовым предоставить проверяющим из МЧС (госпожнадзор) электронный журнал учета противопожарных инструктажей.

Разъяснения МЧС

Свои разъяснения и комментарии по порядку, видам и срокам обучения по программам противопожарного инструктажа с 2022 года МЧС дало в информационном письме от 22.12.2021 № ИВ-19-1999. В нём отражены однотипные обращения контролируемых лиц и их представителей по вопросам обучения мерам пожарной безопасности.