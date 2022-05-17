Как учесть 12 июня, если этот день выпал на отпуск

Согласно статье 120 Трудового кодекса, выходные праздничные дни исключаются из отпуска. Официальный перечень российских праздников приведен в 112 статье ТК.

В этом списке есть и 12 июня — День России. По производственному календарю на 2022 год, в связи с празднованием Дня России и переносом выходного с воскресенья 12 июня на понедельник 13 июня, мы отдыхам три дня подряд: с 11 по 13 июня.

Продлевается ли отпуск на 12 июня

Если на время отпуска работника выпал праздник — 12 июня, к отпуску нужно добавить еще один день.

Нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период ежегодного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включают и не оплачивают по статье 120 ТК. Праздничные дни не считаются отпускными, а также не подлежат дополнительной оплате.

Точная дата выхода на работу после отпуска, на который пришелся праздничный день 12 июня, зависит от того, как составлено заявление на отпуск:

Если в заявлении работник просит предоставить ему отпуск с 1 июня 2022 года на 14 дней, День России попадать на этот период. В этом случае, отпуск продлевается еще на один день. Работник должен выйти на работу 16 июня 2022 года.

День России попадать на этот период. В этом случае, отпуск продлевается еще на один день. Работник должен выйти на работу 2022 года. Если в заявлении работник напишет конкретные даты, например, предоставить отпуск с 1 июня по 14 июня 2022 года, на работу он должен выйти 15 июня. А, бухгалтерия, из его отпускного периода высчитывается только 13 дней.

Пример расчета отпускных с учетом 12 июня 2022 года

Работник написал заявление на отпуск на 14 календарных дней с 1 июня 2022 года. На этот период выпадает праздничный день — 12 июня — День России.

Расчетный период — с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года Работник отработал расчетный период полностью, периодов, исключаемых из расчета, — нет. Работник получает только оклад в размере 30 000 руб. в месяц.

За расчетный период работнику начислено: 260 000 рублей (30 000 ₽ × 12 мес.). Средний дневной заработок для оплаты отпускных составит: 360 000 ₽ : 12 мес. : 29,3 дн./мес. = 1 023,89 руб./дн.

Итоговая сумма отпускных составила: 1 023,89 руб/дн. × 14 дн. = 14 334,46 руб.