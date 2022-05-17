Процедура оформления инвалидности будет усовершенствована. Новый приказ Минтруда

В чем суть документа

Новая схема сводится к тому, медики передают направление на экспертизу в бюро МСЭ, а результаты такой экспертизы и (при наличии) дообследования передаются медикам в электронном виде.

Граждане, которые ранее должны были принимать активное участие в процессе, курсируя между этими двумя «пунктами назначения», теперь получают уведомления о текущем состоянии дел и от медиков, и от бюро МСЭ.

Какие выводы

Очевидно, что новая схема упростит для граждан процедуру оформления статуса инвалида, прежде всего – прохождение медико-социальной экспертизы. К тому же сама процедура принятия решения будет более прозрачной и прозрачной, что крайне важно не только для собственно оформления инвалидности, так и для разработки программы индивидуальной реабилитации. И в случае возникновения разногласий вышестоящее учреждение МСЭ сможет быстро проконтролировать действия подчиненных и проверить обоснованность принятых ими решений.

Как известно, новый порядок оформления инвалидности вступит в силу 1 июля 2022 г. (утв. постановлением Кабмина России от 5 апреля 2022 г. № 588).

Основное новшество – возможность выбрать формат прохождения МСЭ – очная или заочная.

В первом случае гражданин будет лично присутствовать на процедурах (как это было всегда), во втором – все происходит дистанционно, решение принимается по итогам изучения документов, поступающих в бюро МСЭ по каналам электронного межведомственного взаимодействия.

«Ковидный» порядок, введенный для минимизации рисков заражения, допускал лишь заочное прохождение с получением документов по почте. Классический порядок подразумевал личное присутствие гражданина (исключая совсем тяжелые случаи). Впрочем, если:

потребуются обследование гражданина на специальном диагностическом оборудовании;

или вскроются несоответствия между заключениями медиков, оформивших направление на МСЭ и результатами исследований,

то гражданину придется явиться в бюро МСЭ лично.

Но это, как правило, в интересах самого гражданина, чтобы избежать необоснованного «снятия» инвалидности.