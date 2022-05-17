Процедура оформления инвалидности будет усовершенствована. Новый приказ Минтруда

В чем суть документа
Новая схема сводится к тому, медики передают направление на экспертизу в бюро МСЭ, а результаты такой экспертизы и (при наличии) дообследования передаются медикам в электронном виде.
Граждане, которые ранее должны были принимать активное участие в процессе, курсируя между этими двумя «пунктами назначения», теперь получают уведомления о текущем состоянии дел и от медиков, и от бюро МСЭ.
Какие выводы
Очевидно, что новая схема упростит для граждан процедуру оформления статуса инвалида, прежде всего – прохождение медико-социальной экспертизы. К тому же сама процедура принятия решения будет более прозрачной и прозрачной, что крайне важно не только для собственно оформления инвалидности, так и для разработки программы индивидуальной реабилитации. И в случае возникновения разногласий вышестоящее учреждение МСЭ сможет быстро проконтролировать действия подчиненных и проверить обоснованность принятых ими решений.
Как известно, новый порядок оформления инвалидности вступит в силу 1 июля 2022 г. (утв. постановлением Кабмина России от 5 апреля 2022 г. № 588).
Основное новшество – возможность выбрать формат прохождения МСЭ – очная или заочная.
В первом случае гражданин будет лично присутствовать на процедурах (как это было всегда), во втором – все происходит дистанционно, решение принимается по итогам изучения документов, поступающих в бюро МСЭ по каналам электронного межведомственного взаимодействия.
«Ковидный» порядок, введенный для минимизации рисков заражения, допускал лишь заочное прохождение с получением документов по почте. Классический порядок подразумевал личное присутствие гражданина (исключая совсем тяжелые случаи). Впрочем, если:
- потребуются обследование гражданина на специальном диагностическом оборудовании;
- или вскроются несоответствия между заключениями медиков, оформивших направление на МСЭ и результатами исследований,
то гражданину придется явиться в бюро МСЭ лично.
Но это, как правило, в интересах самого гражданина, чтобы избежать необоснованного «снятия» инвалидности.