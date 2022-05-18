Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Интернет и IT

Обзор мер поддержки IT-бизнеса

IT-компаниям обещали много льгот, но пока не все из обещанного реализовано. Мы сделали обзор мер, которые сейчас уже приняты.

Версия для печати

Льгота по налогу на прибыль

Для IT-компаний установлены ставки налога на прибыль;

  • в федеральный бюджет — 0 %;
  • в региональный бюджет — 0 %.

Нулевая ставка действует в 2022 — 2024 годах.

Условия для применения льготы:

  • наличие документа о госаккредитации;
  • среднесписочная численность работников не менее 7 человек;
  • доля «льготных» доходов в общей массе доходов — не менее 90 %.

Подробно про льготу по налогу на прибыль мы рассказывали здесь.

Таблицу по условиям для налоговых льгот IT-компаний смотрите тут.

Как применять льготы вновь созданным ИТ-компаниям, читайте здесь.

Пользоваться льготой по налогу на прибыль можно с квартала, в котором получена аккредитация.

Льгота по страховым взносам

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?