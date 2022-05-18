Обзор мер поддержки IT-бизнеса

Льгота по налогу на прибыль
Для IT-компаний установлены ставки налога на прибыль;
- в федеральный бюджет — 0 %;
- в региональный бюджет — 0 %.
Нулевая ставка действует в 2022 — 2024 годах.
Условия для применения льготы:
- наличие документа о госаккредитации;
- среднесписочная численность работников не менее 7 человек;
- доля «льготных» доходов в общей массе доходов — не менее 90 %.
Подробно про льготу по налогу на прибыль мы рассказывали здесь.
Таблицу по условиям для налоговых льгот IT-компаний смотрите тут.
Как применять льготы вновь созданным ИТ-компаниям, читайте здесь.
Пользоваться льготой по налогу на прибыль можно с квартала, в котором получена аккредитация.
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