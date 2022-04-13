Страховые взносы

📌 Когда у IT-компании есть право на налоговые льготы: таблица

Для IT-компаний налог на прибыль установлен на уровне 0 %, а страховые взносы – 7,6 %. Есть три условия для этих льгот – аккредитация, численность от 7 человек и доля профильных доходов от 90 %.

Версия для печати

Мы собрали все условия в таблицу. Речь идет о компаниях, которые не являются вновь созданными.

Условие

Страховые взносы

Налог на прибыль

Аккредитация

  • получение документа о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области IT

или

  • свидетельства, удостоверяющего регистрацию организации в качестве резидента ОЭЗ ТВТ или ОЭЗ ППТ
  • получение документа о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области IT

 

Доля льготных доходов не менее 90 %

  • Доходы по итогам 9 месяцев предшествующего года
  • Доходы по итогам отчетного (налогового) периода
  • от реализации экземпляров разработанных организацией программ для ЭВМ, баз данных;
  • от передачи исключительных прав на разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных;
  • от предоставления прав использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, в том числе удаленно через интернет, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности;
  • от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники);
  • от услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за исключением доходов от предоставления прав использования программ для ЭВМ в рекламных целях)

Численность не менее 7 человек

  • средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом Росстатом, за 9 месяцев предшествующего года
  • среднесписочная численность работников организации за отчетный (налоговый) период

О том, что численность для налога на прибыль и страховых взносов считается по-разному, мы рассказывали тут.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 20 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить