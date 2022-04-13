📌 Когда у IT-компании есть право на налоговые льготы: таблица

Мы собрали все условия в таблицу. Речь идет о компаниях, которые не являются вновь созданными.

Условие Страховые взносы Налог на прибыль Аккредитация получение документа о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области IT или свидетельства, удостоверяющего регистрацию организации в качестве резидента ОЭЗ ТВТ или ОЭЗ ППТ получение документа о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области IT Доля льготных доходов не менее 90 % Доходы по итогам 9 месяцев предшествующего года Доходы по итогам отчетного (налогового) периода от реализации экземпляров разработанных организацией программ для ЭВМ, баз данных;

от передачи исключительных прав на разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных;

от предоставления прав использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, в том числе удаленно через интернет, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности;

от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники);

от услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за исключением доходов от предоставления прав использования программ для ЭВМ в рекламных целях) Численность не менее 7 человек средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом Росстатом, за 9 месяцев предшествующего года среднесписочная численность работников организации за отчетный (налоговый) период

О том, что численность для налога на прибыль и страховых взносов считается по-разному, мы рассказывали тут.