📌 Когда у IT-компании есть право на налоговые льготы: таблица

Мы собрали все условия в таблицу. Речь идет о компаниях, которые не являются вновь созданными.
Условие
Страховые взносы
Налог на прибыль
Аккредитация
-
получение документа о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области IT
или
-
свидетельства, удостоверяющего регистрацию организации в качестве резидента ОЭЗ ТВТ или ОЭЗ ППТ
-
получение документа о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области IT
Доля льготных доходов не менее 90 %
-
Доходы по итогам 9 месяцев предшествующего года
-
Доходы по итогам отчетного (налогового) периода
-
от реализации экземпляров разработанных организацией программ для ЭВМ, баз данных;
-
от передачи исключительных прав на разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных;
-
от предоставления прав использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, в том числе удаленно через интернет, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности;
-
от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники);
-
от услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за исключением доходов от предоставления прав использования программ для ЭВМ в рекламных целях)
Численность не менее 7 человек
-
средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом Росстатом, за 9 месяцев предшествующего года
-
среднесписочная численность работников организации за отчетный (налоговый) период
О том, что численность для налога на прибыль и страховых взносов считается по-разному, мы рассказывали тут.