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Налог на прибыль

IT-компания получает право на ставку налога на прибыль 0 % с квартала, в котором получена аккредитация

Пока у фирмы нет аккредитации, права на льготу по налогу на прибыль тоже нет. Оно появляется в квартале получения аккредитации.

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Что случилось

Вышли свежие письма Минфина с разъяснениями по применению ставки 0 % налога на прибыль IT-компаниями.

Речь идет, в частности, о соблюдении условия для льготы не во всех отчетных периодах.

Условия применения льготы

Ставка налога на прибыль для IT-компаний с 2022 года — 0 %.

Для применения этой льготной ставки надо соблюсти три условия:

  • аккредитация;
  • среднесписочная численность от 7 человек;
  • доля профильных доходов от 90 %.

Какие доходы учитываются в составе льготных (входят в долю 90 %) смотрите в таблице здесь.

Но проблема в том, что в течение года эти условия могут то соблюдаться, то не соблюдаться.

В пункте 1.15 статьи 284 НК сказано, что если по итогам отчетного периода не соблюдается хотя бы одно из условий, право на льготную ставку теряется с начала года.

Но как быть, если все наоборот — права на льготу сначала не было, а в середине года оно появилось?

Условие по численности и доходам

Ситуацию с соблюдением доли доходов и численности по итогам полугодия при несоблюдении ее в 1 квартале Минфин разобрал в письме № 03-03-06/1/22054 от 22.03.2022.

Если ИТ-организация в первом квартале 2022 года не выполнила условие о доле доходов от ИТ-деятельности, то она применяет в 1 квартале обычную ставку 20 %.

Если в полугодии условие по доле доходов и численности будет выполняться, то ставка в полугодии будет 0 %. Причем они применяется к базе с 1 января.

Но при этом уточненку за 1 квартал сдавать не надо. Просто в декларации за полугодие будет указан нулевой налог и исчисленный в 1 квартале аванс, который по итогам полугодия пойдет на уменьшение.

То есть, фактически значение имеет, соблюдены ли условия по доходу и численности по итогам года (на 31 декабря). Если они соблюдены, за год налог будет 0 %, а все начисленные и уплаченные ранее авансы можно будет вернуть.

Условие об аккредитации

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