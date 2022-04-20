IT-компания получает право на ставку налога на прибыль 0 % с квартала, в котором получена аккредитация

Речь идет, в частности, о соблюдении условия для льготы не во всех отчетных периодах.

Вышли свежие письма Минфина с разъяснениями по применению ставки 0 % налога на прибыль IT-компаниями.

Условия применения льготы

Ставка налога на прибыль для IT-компаний с 2022 года — 0 %.

Для применения этой льготной ставки надо соблюсти три условия: аккредитация;

среднесписочная численность от 7 человек;

доля профильных доходов от 90 %.

Какие доходы учитываются в составе льготных (входят в долю 90 %) смотрите в таблице здесь.

Но проблема в том, что в течение года эти условия могут то соблюдаться, то не соблюдаться.

В пункте 1.15 статьи 284 НК сказано, что если по итогам отчетного периода не соблюдается хотя бы одно из условий, право на льготную ставку теряется с начала года.

Но как быть, если все наоборот — права на льготу сначала не было, а в середине года оно появилось?