Валютный контроль: изменения в законодательстве

Валютный контроль — это проверка инвалютной сделки, которую совершают участники ВЭД, на соответствие установленных законодательных требований. Такая проверка позволяет пресечь проведение нелегальных операций. В 2022 году валютное законодательные подверглось множественным изменениям. О преобразованиях валютного контроля расскажем в нашей статье.

О валютном регулировании и валютном контроле

Федеральный валютный контроль в России урегулирован законодательно. Основной документ, который посвящен этому, — это закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Он устанавливает правила, которые должны соблюдать российские фирмы, совершая сделки с нерезидентами и рассчитываясь с ними в инвалюте.

К проверяемым валютным операциям относятся любые сделки и расчеты по ним, совершаемые с иностранными партнерами. Цель валютного контроля — проверка валютных сделок на легальность. Эти операции могут проходить как в инвалюте, так и в рублях. Поэтому расчеты с иностранными фирмами в рублях тоже подпадают под валютный контроль.

В последнее время контроль валютных операций усилили после введения санкционных ограничений в отношении российской экономики. Особенность принятых мер валютного контроля в 2022 году состоит в том, что они не изменяют базовых правил, действующих по закону о валютном регулировании. Они введены не федеральным законом, а указами президента и решениями ЦБ, и носят временный характер.

Органы валютного контроля

Валютный контроль проводят специализированные инстанции — органы и агенты.

Органами валютного контроля являются:

ЦБ;

ФТС (пп. «б» п. 2 указа Президента от 02.02.2016 № 41);

ФНС (пп. «б» п. 2 указа Президента от 02.02.2016 № 41).

К агентам валютного контроля относятся:

уполномоченные банки;

профессиональные участники рынка ценных бумаг, не относящиеся к уполномоченным банкам;

госкорпорация развития «ВЭБ.РФ».

Органы и агенты правомочны принимать следующие меры валютного контроля:

проверять соблюдение резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства;

проверять полноту, достоверность учета резидентами и нерезидентами валютных операций и отчетность по ним;

запрашивать и получать сведения о проведении операций с валютой, открытием и ведением счетов.

Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса.

При этом органы валютного контроля вправе:

выдавать предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства;

применять административные и уголовные меры наказания за нарушение валютного законодательства.

Агенты валютного контроля обладают компетенцией:

запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы по проводимым операциям с валютой, открытием и ведением счетов;

отказать в совершении операции с валютой при непредставлении нужных документов или получении недостоверных данных.

В зависимости от полномочий, которыми обладают проверяющие легальность валютных сделок инстанции, различаются следующие виды валютного контроля:

предварительный валютный контроль договоров. Его проводит обслуживающий банк, которому участник ВЭД предоставляет для проверки экспортный или импортный контракт. Банк оценивает контракт с юридической точки зрения, проверяет, правильно ли он оформлен, а также есть ли в нем все обязательные условия; текущий. Он проходит в период проведения экспортно-импортных сделок и расчетов по ним; последующий. Его проведут после совершения денежных операций. Банк сопоставляет все документы и сведения по сделке, которые подтвердят легальность ее совершения.

Документы валютного контроля

Организации — участники ВЭД должны иметь документы:

являющиеся основанием проводимой инвалютной сделки. Например, договоры, соглашения, контракты;

подтверждающие передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг по инвалютной сделке;

подтверждающие факты порчи, повреждения, утраты товара, его естественной убыли при транспортировке, а также свидетельствующие о принятии и рассмотрении продавцом претензии, предъявленной в связи с нарушением условий о количестве или качестве поставленных товаров, документы об оплате товара с учетом уменьшения его стоимости в результате возникновения указанных обстоятельств;

счета-фактуры;

переводные векселя (при их наличии);

иные документы.

Уполномоченные банки вправе требовать от российских фирм представления документов по проводимым инвалютным сделкам. Это документы — основания, которые относятся к операции в валюте:

внешнеэкономический контракт;

регистрационные, таможенные и иные документы.

Какие из перечисленных документов понадобится сдать в уполномоченный банк, зависит от цены инвалютной сделки. Порядок представления подтверждающих документов установлен инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

По валютному контракту, заключенному в пределах 200 тыс. рублей по курсу на дату заключения, банку достаточно сообщить код операции (п. 2.7 инструкции № 181-И).

по курсу на дату заключения, банку достаточно сообщить код операции (п. 2.7 инструкции № 181-И). По контрактам свыше 200 тыс. рублей банк затребует контракт и документы о его оплате и исполнении, — инвойсы, накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, таможенные декларации (п. 2.1, 2.5 инструкции № 181-И).

банк затребует контракт и документы о его оплате и исполнении, — инвойсы, накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, таможенные декларации (п. 2.1, 2.5 инструкции № 181-И). Внешнеторговые контракты — импортные от 3 млн рублей и экспортные от 6 млн рублей надо ставить на спецучет в банке (п. 4.2 инструкции № 181-И).

По поставленному на учет контракту банку нужна справка о подтверждающих документах.

В ряде случаев представлять перечисленные документы не требуется. Например, справка о подтверждающих документах и подтверждающие бумаги не нужны:

по договору аренды, лизинга, оказания услуг связи, передачи движимого или недвижимого имущества или страхования, которыми предусмотрены периодические платежи с фиксированными датами перечисления;

если у обслуживающего банка есть информация о том, что банк-корреспондент удержал из суммы платежа комиссию за перевод резиденту денег по контракту.

Ограничения продажи валюты

Больше всего изменений в валютном законодательстве произошло начиная с февраля 2022 года. Принятые меры связаны с введенными в отношении российских бизнесменов санкциями.

Так, с 28 февраля 2022 года действует требование об обязательной продаже части инвалютной выручки в размере 80% от поступившей суммы. Это правило введено указом Президента от 28.02.2022 № 79 для внешнеэкономических контрактов, предусматривающих:

передачу товаров нерезидентам;

оказание услуг нерезидентам;

выполнение работ для нерезидентов;

передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Для продажи полученной экспортной выручки установлены сроки:

с 01.01.2022 до 28.02.2022 — не позднее 02.03.2022;

— не позднее 02.03.2022; с 28.02.2022 до 18.04.2022 — не позднее трех рабочих дней с даты зачисления;

— не позднее трех рабочих дней с даты зачисления; с 19.04.2022 до 01.09.2022 — не позднее 60 рабочих дней с даты зачисления.

Впоследствии правило об обязательной продажи валютной выручки подверглось корректировке. Прежде всего, ее разрешили уменьшать на установленные виды расходов (официальное разъяснение Банка России от 16.04.2022 № 4-ОР).

В расходы, на которые резидент может уменьшить выручку в инвалюте, разрешили включать стоимость:

транспортировки, страхования и экспедирования грузов;

таможенных пошлин и сборов;

услуг по покупке за рубежом ГСМ (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров для эксплуатации и техобслуживания автотранспорта в пути следования, в пунктах промежуточной остановки, стоянки, а также для их ремонта;

услуг международной электросвязи, в том числе международного роуминга.

Помимо этого, некоторые компании получили освобождение от обязанности продавать выручку в обязательном порядке. Такое право получили резиденты, у которых одновременно есть экспортные и импортные контракты с одним и тем же или с разными нерезидентами. Эти лица могут не продавать инвалюту при соблюдении условий:

резидент одновременно выступает стороной по экспортному и импортному контрактам, который заключен с одним и тем же нерезидентом или с разными нерезидентами. В том числе когда в одном документе есть одновременно условия как экспортного, так и импортного контракта; экспортный и импортный контракты резидента поставлены на учет в одном обслуживающем банке и расчеты по ним проходят через счета, открытые в одном банке; инвалюту списывают в пользу нерезидента по импортному контракту с транзитного валютного счета резидента, на который ее ранее зачислили по экспортному контракту, в размере сумм предстоящих платежей по исполнению обязательств согласно импортному контракту.

Разрешение продлит свое действие вплоть до 01.09.2022 (выписка Минфина от 05.05.2022 № 05-06-10/ВН-23177).

Переводы денег за рубеж

Российским фирмам с 01.03.2022 запрещено:

зачислять инвалюту на свои зарубежные счета и вклады, которые открыты в банках на территории других стран;

переводить деньги без открытия банковского счета иностранным поставщикам платежных услуг с использованием электронных средств платежа.

Но возможность зачисления выручки на зарубежные счета и вклады все-таки существует. Для этого резиденту нужно получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

В то же время его разрешили не получать в отношении переводов:

валюты для финансирования текущей операционной деятельности зарубежных филиалов и представительств. Объем финансирования ограничен суммой, которую потратили на содержание филиалов и представительств за рубежом за предыдущий год;

рублей на счет в зарубежном банке, в том числе для последующей конвертации рублей в инвалюту, которую можно перечислить на свой счет или счет иного лица в иностранном банке.

Каких-либо ограничений зачисляемой суммы в последнем случае нет. Однако нужно учитывать, что не каждый зарубежный банк принимает рубли.

Установлен с 27.03.2022 лимит в размере 30% от суммы контракта на переводы авансов в валюте за услуги нерезидентов, а также если их условием предусмотрено выполнение нерезидентом работ, передача нерезидентом информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Впоследствии это требование смягчили, установив некоторые исключения. Они коснулись контрактов:

с суммой обязательств менее 15 тыс. долларов США (эквивалента);

на финансовые услуги, в том числе страхование, перестрахование;

на международные перевозки, транспортно-экспедиционные и логистические услуги;

по туристическим услугам;

по услугам, связанным с организацией и проведением международных выставок, конгрессных и деловых миссий нерезидентов.

Кредиты и займы

Предоставлять займы в валюте с 02.03.2022 нерезидентам нельзя. Перечисление денег по договорам займа нерезиденту возможно только по разрешению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, если их предоставляют:

в российских рублях нерезидентам из недружественных стран;

в иностранной валюте.

Если иностранный кредитор — нерезидент из недружественной страны или подконтрольное ему лицо выдал заем на сумму более 10 млн рублей или эквивалент этой суммы в инвалюте, то заем нужно возвращать с учетом временного порядка, установленного Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95. Для расчетов по таким обязательствам заемщик вправе:

направить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора счета типа «С», который ведется в рублях — для расчетов по кредиту, займу в рублях (п. 3 указа Президента от 05.03.2022 № 95);

получить разрешение Минфина по согласованию с ЦБ РФ (п. 11 указа Президента от 05.03.2022 № 95).

В отношении иных договоров займа нет ограничений для резидентов по исполнению обязательств перед контрагентами-нерезидентами.

Снятие денег со счета

На период с 10 марта по 10 сентября 2022 года ЦБ установил временный порядок операций с наличной валютой. В это время компаниям и ИП разрешили:

получать наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро только в пределах 5 тыс. долларов США и только по расходам на зарубежные командировки;

получать все остальные валюты, кроме долларов США, японских иен, фунтов стерлингов и евро, без ограничений и в любых случаях.

Но лимит по командировочным расходам можно изменить. Для этого от компании требуется ходатайство. Компания или предприниматель обращаются с документом в банк, который направляет его регулятору, обосновывая потребность увеличить сумму.

Ответственность нарушителей

За допущенные нарушения участникам ВЭД грозят штрафы. Их размер достаточно велик, поэтому им требуется проявлять особую осмотрительность, совершая валютные сделки.

О том, какую ответственность несет нарушитель правил валютного законодательства, говорится в ст. 15.25 КоАП. Например, клиент провел валютную сделку в обход банка. Для ИП или компании штраф составит от 3/4 до полной суммы сделки, для должностного лица — от 20 до 30 тыс. рублей.

За то, что компания не уведомила вовремя банк об открытии или закрытии иностранного счета, ей выпишут штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Должностное лицо фирмы также рискует, для него размер штрафа предусмотрен в сумме от 5 до 10 тыс. рублей.

Если участник ВЭД не предоставил налоговой инспекции информацию об открытии, закрытии или смене реквизитов заграничных счетов, штраф для юрлица достигнет 1 млн рублей. Должностное лицо может получить штраф до 50 тыс. рублей.

Если нарушения привели к значительному ущербу, виновных ждет уголовное наказание.